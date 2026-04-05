La indumentària fallera es transforma en escoles a Benín
‘Juntos por la Vida’ impulsa una campanya solidària per a recollir vestits i complements valencians i finançar un projecte educatiu a l’Àfrica
Ricardo Soriano
L’ONG valenciana ‘Juntos por la Vida’ ha posat en marxa una campanya solidària que uneix tradició i cooperació internacional. La iniciativa naix amb un objectiu clar. Convertir la indumentària en ajuda real. Baix el nom ‘Indumentària Valenciana Solidària’, la iniciativa té com a objectiu recollir vestits i complements fallers per a recaptar fons destinats a la construcció d’una escola infantil a Benín, país africà on l’organització desenvolupa des de fa anys projectes educatius i de suport a dones i menors.
La campanya arriba just després de la celebració de les Falles, un moment clau en el calendari valencià. És el moment idoni. Donar una segona vida a la tradició. La proposta convida particulars, comissions falleres i qualsevol persona que ho desitge a donar indumentària valenciana —tant femenina com masculina o infantil— per a donar-li una nova utilitat amb una finalitat solidària.
Una vegada arreplegades les peces, aquestes es posaran a la venda o en lloguer en la botiga solidària de l’ONG a València. Res es perd. Tot es reutilitza. A més, el projecte compta amb un taller de costura propi, especialitzat en indumentària tradicional, on es realitzen arranjaments i transformacions per a adaptar els vestits i facilitar la seua reutilització. La roba torna a tindre vida. I també propòsit. D’aquesta manera, peces que en molts casos romanen guardades després de les festes poden tornar a tindre ús mentre contribueixen a una causa social.
«En la nostra botiga de segona mà tenim moltes peticions de vestits de fallera, i enguany hem comprovat l’interés que desperten després de les Falles», explica Clara Arnal, presidenta de l’organització. «Volem convertir la tradició en educació. Amb la donació d’estos vestits i complements podrem continuar construint escoles a Benín», afegeix. Tradició que es transforma. Solidaritat que es concreta.
‘Juntos por la Vida’ porta prop d’una dècada treballant en este país africà, on impulsa diferents programes de cooperació centrats en l’accés a l’educació, la formació i el desenvolupament comunitari. Un treball sostingut en el temps. Amb impacte real. La recaptació contribuirà directament a millorar les infraestructures educatives a la zona i ampliar les oportunitats d’escolarització per a la infància.
On donar
Com participar. Les donacions es poden realitzar a l’Espai Solidari, seu de l’ONG situada al carrer Alacant 27 de València, en horari comercial. També és possible contactar amb l’organització a través de WhatsApp o mitjançant la seua pàgina web, on s’ofereix més informació sobre la campanya i el destí dels fons.
La iniciativa coincideix, a més, amb el desé aniversari de la botiga solidària de l’entitat, un projecte que s’ha consolidat com una de les seues principals vies de finançament. Deu anys de recorregut. I nous objectius. Amb esta nova acció, l’ONG busca implicar encara més la societat valenciana en una causa que connecta identitat cultural i solidaritat internacional, demostrant que la tradició també pot convertir-se en una eina de canvi. La tradició també ajuda. La tradició també transforma.
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- La inmobiliaria Merlin compra el solar junto a Mestalla para crecer con oficinas en València
- La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
- La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias en Valencia
- Concierto de Laura Pausini en el Roig Arena de València
- La transformación de las cuencas del Túria y el Magre a raíz de las obras postdana