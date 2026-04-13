Caixa Popular destina 30.000 euros a projectes per a persones amb discapacitat
L’acte de lliurament de les ajudes se celebrarà el dimarts 28 d’abril en la seu de l’ONCE a València i estarà conduït per l’esportista Mireia Cabañes
Caixa Popular va llançar el mes de desembre passat la cinquena convocatòria de les ajudes Sense Barreres dirigides a projectes que promouen la igualtat i la inclusió de les persones amb discapacitat.
Amb una dotació total de 30.000 euros, l’entitat reafirma el seu compromís amb iniciatives capaces de transformar vides i generar un impacte social positiu. Les ajudes es destinen a entitats socials que treballen en projectes orientats a la inclusió, la igualtat d’oportunitats i el suport a persones amb discapacitat.
En aquesta edició s’han presentat més de 100 projectes, entre els quals els treballadors i treballadores de Caixa Popular i els membres del Club Populines, el club de fidelització de l’entitat, han seleccionat els sis projectes guanyadors.
Els projectes beneficiaris de les ajudes inclouen diverses iniciatives orientades a la inclusió i al suport a persones amb discapacitat. Amb una dotació de 8.000 euros cadascun, s’han seleccionat els projectes «TEAcercamos el ocio 2026: Un dret fonamental», de l’Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo, i «Atención Integral al Daño Cerebral Adquirido», impulsat per Daño Cerebral Valencia.
A més, s’han concedit ajudes de 5.000 euros a dos projectes: «Más allá del aula», d’Escuela 2 Cooperativa Valenciana, i «El hilo rojo del recreo. Patios inclusivos para que todas las personas puedan jugar», del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, ambdós centrats en la inclusió educativa i social.
Finalment, altres iniciatives han rebut 2.000 euros cadascuna, com ara «Mar Sin Barreras», de Voluntaris del Mar, i «Taller de deporte inclusivo y juego compartido», d’Acatur Atención Temprana, que promouen activitats accessibles i la participació inclusiva.
Dimarts que ve 28 d’abril a les 19:00 h, la seu d’ONCE València (Gran Via Ramón y Cajal, 13) acollirà l’acte de lliurament dels premis als sis projectes seleccionats. L’esdeveniment estarà conduït per l’esportista Mireia Cabañes, exemple de superació, i comptarà amb música en directe del Cuarteto de Cuerda Valencia. A més, les associacions presentaran la seua labor i explicaran com les ajudes contribuiran a millorar la vida de les persones amb discapacitat a través dels seus projectes.
Les persones interessades a assistir poden inscriure’s en l’enllaç següent: https://www.caixapopular.es/va/acte-ajudes-sense-barrere.
Banca social i solidària
Caixa Popular manté un ferm compromís amb la inclusió de les persones amb discapacitat des del seu model de banca social, solidària i de proximitat. Aquestes ajudes formen part del projecte Sense Barreres, que engloba diverses iniciatives destinades a promoure la igualtat, com el concurs de fotografia realitzat amb COCEMFE o l’aliança amb la Fundació Levante UD per a fomentar l’esport inclusiu.
A més, Caixa Popular ofereix vídeo interpretació en llengua de signes en totes les seues oficines, facilitant l’accés al sistema financer a persones sordes.
L’entitat treballa activament per a generar valor social mitjançant accions de sensibilització, col·laboracions amb associacions que fan costat a persones amb discapacitat intel·lectual o física, i el disseny de productes i serveis adaptats a les necessitats d’aquestes entitats i de les famílies a les quals acompanyen.
