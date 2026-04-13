Fontilles forma agents locals contra la lepra en aldees aïllades de l’Amazones

Una metgessa dermatòloga col·laboradora de l’entitat acaba de visitar set de les comunitats on es desenvolupa el projecte per via fluvial

Canoa per a visitar les comunitats.

Canoa per a visitar les comunitats. / F. F.

Ricardo Soriano

València

La Fundació Fontilles, entitat valenciana que des de 1902 treballa per la salut i el benestar de col·lectius vulnerables, especialment afectats per la lepra i altres malalties desateses, desenvolupa en 2026 un projecte de cooperació internacional destinat a la formació d’agents locals de salut per a detectar i combatre la lepra en aldees aïllades de la regió brasilera de l’Amazones. Una metgessa col·laboradora de l’entitat acaba de visitar la zona per a reforçar la formació dels agents i acompanyar-los en una campanya de detecció de casos.

El projecte, impulsat amb la Fundació Hospitalària de Dermatologia Tropical i Venereologia Alfredo da Matta i amb el Districte Sanitari Especial Indígena de Manaus (Saúde Indígena), té com a objectiu l’assistència tècnica i la capacitació d’agents locals de salut per a la prevenció i el diagnòstic precoç de la lepra i altres malalties dermatològiques en comunitats indígenes de l’Amazones.

Tasques de prevenció

La metgessa dermatòloga Sofia Ezsol Lendvai, col·laboradora de Fontilles, ha visitat la zona durant les últimes setmanes per a contribuir a les tasques de prevenció i detecció precoç de la malaltia. A través del riu Marmelos va visitar les comunitats indígenes de set aldees accessibles només per via fluvial, en ocasions mitjançant canoa per a poder acostar-se a les cases més aïllades. La seua tasca ha permés tant la detecció de nous casos com el seguiment d’altres prèviament registrats.

