Caixa Popular impulsa la quarta edició del Concurs de Dibuix per la Igualtat
El certamen amplia la participació a infants de 3 a 14 anys i premia la creativitat amb targetes regal de fins a 100 euros per fomentar valors com el respecte
Caixa Popular ha llançat la quarta edició del seu Concurs de Dibuix per la Igualtat, una iniciativa que busca fomentar entre la infància valors de respecte, convivència i igualtat de gènere. El certamen utilitza el dibuix com una eina educativa que permet a xiquetes i xiquets expressar la seua visió sobre la igualtat, contribuint des d’edats primerenques a la sensibilització social i a la construcció d’una cultura basada en la inclusió i el respecte.
En les edicions anteriors, el Concurs de Dibuix per la Igualtat es desenvolupava exclusivament en l’àmbit intern i estava dirigit a les filles, fills i familiars de l’equip de treball de Caixa Popular. En aquesta quarta edició, el certamen amplia el seu abast i obri la participació també als titulars de comptes infantils de l’entitat entre 3 i 14 anys.
El concurs romandrà obert des del passat 1 d’abril fins a l’1 de juny de 2026, i cada participant podrà presentar un únic dibuix inspirat en la temàtica de la igualtat de gènere. El jurat estarà format per l’equip que integra el projecte Caixa Popular Dona, que serà l’encarregat de valorar les obres presentades atenent criteris de creativitat i adequació a la temàtica.
Categories i premis
S’estableixen tres categories, en funció de l’edat de les persones participants. Categoria menuts: entre 3 i 5 anys, 1r premi: targeta regal de Caixa Popular de 100 euros, 2n premi: targeta regal de Caixa Popular de 50 €. Categoria infantil: entre 6 i 9 anys, 1r premi: targeta regal de Caixa Popular de 100 €, 2n premi: targeta regal de Caixa Popular de 50 €. Categoria júnior: entre 10 i 14 anys, 1r premi: targeta regal de Caixa Popular de 100 €, 2n premi: targeta regal de Caixa Popular de 50 €.
Totes les persones participants hauran de presentar el seu dibuix en la web de Caixa Popular. El lliurament de premis se celebrarà durant el mes de juny i coincidirà, com és habitual, amb l’acte de presentació de les Ajudes per la Igualtat.
- Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
- Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
- Fallece Miri, una de las elefantas del Bioparc tras un accidente trágico
- Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan
- De Torrent o Cheste al Ciutat de València: Alternativas cada vez más abiertas a La Ciutat de les Arts
- El valenciano de Benifairó, Simat, Barx y Tavernes de la Valldigna: una variedad única entre la Safor y la Ribera
- La vendedora más joven del mercado de Russafa: 'La vida me ha cambiado por completo
- Cullera inicia la regularización del paseo marítimo de cara a su remodelación integral