Caixa Popular “Dona la veu” a dones referents en l'Estadi Ciutat de València
La trobada tindrà lloc el dimecres 29 d’abril a les 19 hores i l’accés serà gratuït, amb invitació prèvia a través de la web de Caixa Popular
Caixa Popular celebra una nova edició de “Dona la veu”, una iniciativa creada amb l'objectiu de visibilitzar i donar protagonisme a dones referents que transformen el seu entorn des de la seua experiència professional, el seu talent i el seu compromís amb la igualtat.
La trobada tindrà lloc el dimecres 29 d'abril, a les 19:00 hores, en l'Estadi Ciutat de València, i estarà conduït per la periodista Carolina Ferre i el psicòleg Nacho Coller.
En aquesta ocasió, l'esdeveniment reunirà professionals que desenvolupen la seua trajectòria en sectors tradicionalment masculinitzats, convertint-se en exemples de lideratge, superació i ruptura de barreres de gènere.
Les persones convidades seran María José López, biòloga i investigadora científica; Sara Soler, professora d'automoció; Érika González, jugadora del Levante UD; Alharilla Casado, jugadora del Levante UD; i Andrés París, entrenador del Levante UD
A través d'una conversa pròxima, les persones participants compartiran les seues experiències personals i professionals, els reptes d'obrir-se camí en professions històricament ocupades per homes i la importància de generar referents femenins que servisquen d'inspiració a les noves generacions.
La jornada comptarà també amb l'actuació musical en directe de Chlöe’s Clue, que posarà el toc artístic a una jornada dedicada al diàleg i la visibilització del talent femení.
L'accés a l'esdeveniment serà gratuït, amb invitació prèvia fins a completar aforament. Les invitacions poden obtindre's a través de la web de Caixa Popular.
Visibilització del talent femení
“Dona la veu” s'emmarca dins del programa Caixa Popular Dona, que l'entitat impulsa per a promoure la igualtat mitjançant accions concretes. Entre elles destaca la Targeta Dona, la primera targeta que contribueix directament a l'avanç de la igualtat mitjançant la creació d'un fons destinat a les Ajudes per a la Igualtat, orientades a donar support a iniciatives que afavoreixen una societat més inclusiva.
En paral·lel, Caixa Popular ha posat en marxa la línia InvestigaDona, desenvolupada en aliança amb INCLIVA, que fomenta la presència femenina en la ciència i dona suport al lideratge investigador de dones en àmbits biomèdics i tecnològics.
Amb aquest conjunt d'actuacions, l'entitat reforça la igualtat d'oportunitats, impulsa projectes liderats per dones i promou referents femenins en els àmbits cultural, econòmic i social.
