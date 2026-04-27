Quatre equips de Caixa Popular completen el Trailwalker d’Oxfam Intermón per garantir l’accés a l’aigua potable

La cita que recorre la Via Verda de Girona té l’objectiu de garantir l’accés a l’aigua potable en comunitats vulnerables d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina

Els quatre equips de Caixa Popular que han participat en la Trailwalker d’Oxfam Intermón Girona 2026. / Caixa Popular

Ricardo Soriano

València

Quatre equips de Caixa Popular han completat amb èxit els 100 quilòmetres del Trailwalker d’Oxfam Intermón Girona 2026, una de les principals cites esportives solidàries del país. Els participants han recorregut a peu el tram entre Olot i Sant Feliu de Guíxols, seguint la Via Verda de Girona, en una prova que combina esport, solidaritat i compromís social.

El Trailwalker, impulsat per Oxfam Intermón, és una marxa solidària per equips formats per grups de fins a sis persones: quatre que caminen o corren i dues de suport logístic. El repte consisteix a completar un recorregut de 100 km en un màxim de 32 hores i aconseguir una recaptació mínima de 1.500 euros per equip, destinada a projectes contra la pobresa, la fam i les conseqüències del canvi climàtic.

Els equips de Caixa Popular han estat formats per un total de 24 persones, amb el suport de tres vehicles que han garantit l’assistència durant tot el recorregut. Tots els participants han entrenat conjuntament durant sis mesos, preparant-se tant física com mentalment per afrontar aquesta exigent prova. L’esforç col·lectiu i la coordinació han sigut claus per assolir amb èxit el repte, convertint-se en un exemple de treball en equip, superació i compromís social.

En aquesta edició del Trailwalker han participat més de 300 equips i prop de 2.000 persones, que han aconseguit recaptar més de 380.000 euros. Els fons obtinguts es destinaran a millorar l’accés a l’aigua potable i a pal·liar les conseqüències de la crisi climàtica en comunitats vulnerables d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.

Compromís amb la societat

Quinze anys després de la seua primera edició, el Trailwalker d’Oxfam Intermón s’ha consolidat com una de les principals proves esportives solidàries per equips a l’Estat. Des dels seus inicis, més de 35.000 persones han participat en aquest repte, recorrent milers de quilòmetres i recaptant més de 8,5 milions d’euros. Gràcies a aquest esforç col·lectiu, Oxfam Intermón ha pogut millorar l’accés a l’aigua potable i les condicions de vida de més de 4,5 milions de persones en comunitats especialment vulnerables.

Amb aquesta, Caixa Popular suma ja dotze participacions en el Trailwalker d’Oxfam Intermón, reafirmant el seu compromís amb la societat, l’esport i la solidaritat, així com la seua voluntat de col·laborar en iniciatives que fomenten valors com l’esforç, la cooperació i el treball en equip.

