Caixa Popular dona a Creu Roja la recaptació per l’ús de les seues targetes
La iniciativa de targetes solidàries recapta més de 15.000 euros per a projectes socials a València per a ajudar els col·lectius més desfavorits
L’entitat financera valenciana ha impulsat un any més la seua iniciativa de targetes solidàries, una acció que converteix l’ús habitual de les seues targetes en una via directa de suport a projectes socials. Per cada compra realitzada durant 2025 amb les targetes de Caixa Popular, la cooperativa ha destinat un percentatge a una causa social d’àmbit valencià.
En 2025, l’organització beneficiària ha sigut Creu Roja, en reconeixement a la seua àmplia i constant labor humanitària en l’atenció a les persones més vulnerables, la resposta davant emergències i l’impuls de programes d’inclusió social. Gràcies a esta iniciativa, s’ha realitzat una aportació de 15.529 euros, que contribuirà al desenvolupament de projectes socials i assistencials a la província de València.
La iniciativa de targetes solidàries permet que, mitjançant un gest quotidià com l’ús d’una targeta bancària, els clients de Caixa Popular col·laboren de manera directa i sense cap cost addicional en accions solidàries que generen un impacte positiu en el seu entorn més pròxim.
Segons ha assenyalat Paco Alòs, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular: «Volem demostrar que la banca pot tindre un paper actiu en la millora de la societat; el nostre compromís no es limita a oferir serveis financers, sinó a generar valor social, donant suport a organitzacions com Creu Roja que treballen cada dia sobre el terreny i coneixen de primera mà les necessitats reals de la població».
Una banca solidària
Amb esta acció, Caixa Popular reforça la solidaritat com un dels eixos del seu model cooperatiu, impulsant una banca compromesa amb el territori i amb les persones.
El compromís de Caixa Popular és que cada any la recaptació obtinguda a través d’esta iniciativa es destine a un projecte de caràcter social a la Comunitat Valenciana, com a mostra de la seua implicació contínua amb les persones, la cohesió social i un model econòmic més just i solidari.
Millorar la qualitat de vida
En este 2026, l’entitat beneficiària serà Avapace, una entitat valenciana de referència que acompanya persones amb paràlisi cerebral i les seues famílies a través de centres, serveis especialitzats i programes orientats a l’autonomia, la inclusió i la millora de la qualitat de vida.
