Xaloc Russafa reforça la prevenció de la violència infantil formant famílies i menors en el seu programa d’intervenció «Aprendre en família: per una infància lliure de violència»
Els primers resultats del projecte mostren una alta participació i una implicació creixent dels participants en la promoció del bon tracte
L’associació sense ànim de lucre Xaloc Russafa ha presentat els primers resultats del projecte «Aprendre en família: per una infància lliure de violència», una iniciativa finançada per Educo i la Unió Europea, destinada a sensibilitzar i formar les famílies sobre la prevenció de la violència cap a la infància i l’adolescència.
Durant els primers mesos d’execució, el programa ha desenvolupat diverses accions formatives i d’intervenció sociofamiliar amb l’objectiu de promoure el bon tracte, previndre situacions de violència i millorar la capacitat de detecció i actuació de les famílies.
En l’àmbit formatiu, s’han dut a terme 9 tallers sobre bon tracte, tipus de violència, la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència (LOPIVI) i els canals de comunicació i denúncia. Estes sessions han comptat amb la participació de 23 persones adultes, 16 xiquets i xiquetes i 16 adolescents, superant les previsions inicials del projecte.
Així mateix, el projecte ha impulsat espais d’oci educatiu en família orientats a l’enfortiment de vincles positius i saludables. Fins ara, s’han realitzat 9 tallers familiars amb la participació de 25 persones adultes (21 dones i 4 hòmens) i 48 menors, consolidant un grup estable de 36 persones, per damunt de les xifres previstes inicialment.
Pel que fa a la intervenció sociofamiliar, el programa ha atés 18 famílies, superant l’objectiu inicial de 15, treballant en l’aplicació pràctica d’estratègies de criança positiva i prevenció de la violència en l’entorn familiar.
D’altra banda, l’escola de famílies ha desenvolupat 8 tallers centrats en la promoció del bon tracte i la protecció de la infància, amb la participació de 12 persones adultes, de les quals 6 mantenen una assistència continuada.
Este informe revela millores en la detecció precoç i la sensibilització familiar. L’entitat destaca que estos resultats reflectixen no sols una alta participació, sinó també una implicació creixent de les famílies en la millora de les dinàmiques familiars i la prevenció de la violència.
Des de la seua fundació en 2007, Xaloc Russafa treballa activament als barris de Russafa, Ciutat Vella i Quatre Carreres, donant suport a menors i famílies en situació o en risc d’exclusió social. Al llarg de la seua trajectòria, l’entitat ha beneficiat més de 1.000 persones, desenvolupant projectes que impulsen l’educació, el benestar emocional i la cohesió comunitària.
Protecció de la infància
«La resposta de les famílies està sent molt positiva. No sols participen, sinó que incorporen ferramentes concretes per a educar des del bon tracte i detectar possibles situacions de risc», destaca María Hospitaler, treballadora social de Xaloc Russafa.
Amb «Aprendre en família: per una infància lliure de violència», l’associació reafirma el seu compromís amb la protecció de la infància i la seua aposta per un entorn social més just i segur per a totes les famílies. El projecte continuarà en els pròxims mesos amb noves sessions formatives i activitats, amb l’objectiu de consolidar els aprenentatges i ampliar l’impacte en la comunitat.
Així mateix, i com a part del projecte Futur Lliure de Violència Contra la Infància, Xaloc forma part d’una campanya en què es vol visibilitzar com els estereotips afavorixen la violència cap a xiquets, xiquetes i adolescents, instant les persones adultes a educar sense prejudicis per a protegir i crear entorns segurs per a la infància.
La campanya, que durarà un mes, té un missatge clar: la infància no vol etiquetes. El seu gènere, el seu origen, el seu cos o la seua manera d’expressar-se no definixen el seu valor ni el seu potencial. I per això és important apostar per una educació sense prejudicis.
