Humans Fest presenta una programación que le toma el pulso a los conflictos del presente

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia, presenta la programación completa de la XVII edición del festival, que se celebrará del 28 de mayo al 6 de junio. Se trata de una programación ambiciosa, multidisciplinar y culturalmente diversa que toma el pulso a la actualidad. Hablamos de casi setenta películas que recorren las miradas y conflictos sobre los derechos humanos de más de doce países.

“Este año, en Humans Fest, hemos hecho un esfuerzo por estar atentas a la actualidad y pensar una programación que refleje las miradas del presente. Para nosotras, si un tema está en las conversaciones de la calle debe estar en Humans Fest. Queremos ser reflejo de las noticias, de los temas que preocupan a la gente, para acompañar la reflexión ciudadana a través del cine”, considera Pilar Almenar, directora del festival.

La edición de 2026 proyectará películas, nos dice de ejemplo, que nos acercan a la militarización de un mundo rearmado, a lo que ocurre en Palestina, a lo que siente una joven acosada por el algoritmo de redes, a la crisis climática o a lo que vive el colectivo trans. “La diversidad de películas responde a la voluntad de ampliar la mirada respecto al mundo de hoy, de analizar realidades que a menudo son incómodas sobre las que debemos reflexionar, y criticar realidades que debemos combatir”, añade la directora del certamen.

“Además, no somos un festival que se limite a dejar al espectador solo frente a la pantalla. Somos un espacio de encuentro y reflexión, de pausa y acción. Un festival que acompaña las proyecciones con coloquios con profesionales, expertos y activistas. Somos un festival que se precia de abrir espacios para el diálogo en un mundo cada vez más acelerado y saturado”.

Luisa. / LEV-EMV

Películas que le toman el pulso al presente

Casi setenta películas se podrán ver en las diferentes sedes del festival entre largometrajes de ficción, largometrajes documentales, cortometrajes y el ciclo sobre la infancia y la juventud. Estas cuatro vertientes del festival centran los bloques de su programación, las secciones oficiales del cual se podrán ver en los Cines Babel, mientras que el ciclo se pasará en la Filmoteca, y los cortometrajes se verán en la Sala SGAE.

El ciclo sobre infancia y juventud, que se podrá ver en la Filmoteca valenciana, acogerá la proyección de cuatro películas que abordan algunos de los principales retos de los menores en el mundo. Es el caso de Mr. Nobody Against Putin, último ganador del Oscar a Mejor Documental, que narra como el gobierno ruso transforma una escuela en un centro de reclutamiento de soldados para el frente en Ucrania. La proyección tendrá un coloquio posterior con el profesor y documentalista Pavel Talankin, y la ayudante de dirección Katya Kize. El ciclo también aborda la mirada infantil con Amélie y la metafísica de tubos, Premio del Público en la pasada edición de San Sebastián y del Festival Annecy, el más importante del mundo en animación. Sin olvidar el impacto de las big tech y las redes en la salut mental con Molly VS The Machines, documental británico firmado por Marc Silver nominado al Activist Lens Award —y estreno nacional—, o el derecho de las generaciones futuras a habitar un planeta más amable y menos contaminado en Time and Water.

Mr. Nobody Against Putin. / LEV-EMV

La Sección Oficial de Cortometrajes ha superado el récord de inscripciones de toda la historia del festival, con más de quinientos cortometrajes de ficción y documentales inscritos. El incremento de participación está directamente relacionado con el impacto que ha tenido en la industria audiovisual el reconocimiento oficial de Humans Fest como festival clasificador para los Premios Goya en las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje Documental, de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Ante el incremento de las inscripciones, el Humans Fest ha hecho una apuesta por el cortometraje y ha ampliado selección y proyección hasta los 36 cortometrajes que se verán este año. Estos trabajos competirán por el premio al Mejor Cortometraje documental internacional y Mejor Cortometraje de ficción internacional. Además, los cortos valencianos competirán por el Premio a Mejor Corto valenciano y el premio EDAV al Mejor Guion de cortometraje valenciano. Serán proyecciones gratuitas y tendrán lugar en la Sala SGAE del 1 al 4 de junio.

Los diez largos a competición son estrenos: dos internacionales, cuatro nacionales y cuatro películas que no se han visto nunca en València. Además, seis de los diez son dirigidos por mujeres. Entre los largometrajes de ficción a competición se podrán ver títulos como Between Dreams and Hope, de la directora iraniana Farnoosh Samadi, sobre los derechoa de la comunidad LGTBIQ+ en el Irán actual o Luisa, de la directora germana Julia Roesler, sobre la maternidad en personas con discapacidad. Otras obras como Ghost School, dirigida por la realizadora pakistaní Seemab Gul, nos hablan del derecho a la educación de los menores en Pakistán, y películas como Let's have a cup of doodh patti chai, del director hongkonés Kwong Yin Brian Hung, nos acercan al racismo entre comunidades migrantes. Brian Hung visitarà València pel festival.

She. / LEV-EMV

Entre los largometrajes documentales a competición destacan títulos como The Mission, un documental único y explícito que captura todo lo que ve un neurocirujano británico en Gaza. Su director, Mike Lerner y el productor Martin Herring, visitarán València durante el festival. También destaca Corren las liebres, de la cineasta Lorena Ros, sobre la realidad de las mujeres trans al salir de prisión, o la sugestiva Amor Trava, de la realizadora y documentalista argentina Lucrecia Mastrangelo, sobre las vidas trans y las identidades no-normativas en la escena cultural del ballroom. Lorena Ros y dos de las protagonistas de Corren las liebres visitarán València. También Lucrecia Mastrangelo. La secció documental a competición se completa amb The Earth Greatest Enemy, interesante documental periodístico sobre el impacto ambiental del ejército de los Estados Unidos. Y finalmente con She, documental sobre la explotación laboral de las mujeres en una de las mayores plantas de fabricación de teléfonos móviles en Vietnam.

València, ciudad de reflexión sobre los DDHH

Más allá de la programación habitual, las proyecciones y los coloquios con cineastas, activistas y protagonistas del Humans Fest, el festival ha organizado varias actividades paralelas que invitan a reflexionar sobre los derechos humanos y su defensa.

Así, este año vuelven los Vermuts Humans, espacios de encuentro y conversación en la hora del vermut, que este año se celebrarán los sábados 30 de mayo y 6 de junio en el Bar Babel, el espacio gastronómico de los Cines Babel. El primero lleva por título ‘Lo que nos ahoga también es político: juventud y salud mental’, y hará conversar profesionales, psicólogos y personas con experiencias en primera persona sobre salud mental. El segundo, con el título ‘La juventud ya no espera, la juventud se organiza’, hablará de la necesidad del activismo con activistas de varias causas. También vuelven los Debats Humans al Colegio Mayor Rector Peset, que acogerá el estreno de los cortos del taller de documental participativo, una mesa redonda sobre juventud y discapacidad y un taller para profesionales del cine sobre coordinación de intimidad.

Noticias relacionadas

Humans Fest forma parte de la red internacional Human Rights Film Network, junto a otros 52 festivales de cine y derechos humanos de todo el planeta, y es calificador para los Premios Goya en la categoría de Cortometrajes. La XVII edición se realiza gracias a l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana; el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); la Diputació de València; Caixa Popular, la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) y la colaboración de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo y Teika. Por su parte, la radiotelevisión autonómica valenciana, À Punt, es el medio oficial del festival.