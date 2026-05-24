Caixa Popular destina 135.000€ a projectes socials en la nova convocatòria de ‘Un dia de Salari’
La nova convocatòria d’ajudes per a entitats socials, que enguany contribueix amb el triple de l’import, estarà oberta fins al 21 de juny
Caixa Popular llança una nova edició de la seua iniciativa solidària ‘Un dia de Salari’, que posa de manifest el compromís social i col·lectiu del seu equip humà amb l'entorn.
‘Un dia de Salari’ es basa en un gest voluntari d'alt valor simbòlic: la plantilla dona l'import equivalent a un dia de salari, reflectint un model participatiu alineat amb els valors cooperatius de l'entitat i la seua manera d'entendre l'activitat financera, centrada en les persones i en el desenvolupament social.
En aquesta edició, l'entitat ha incrementat de manera significativa l'impacte de la iniciativa, aconseguint un fons total de 135.000 euros, la qual cosa suposa un creixement respecte a l'any anterior. Aquest augment es deu tant a la implicació de les persones treballadores com a la major aportació de Caixa Popular, que enguany contribueix amb el triple de l'import donat per la plantilla.
Reduir desigualtats i fomentar el benestar social
Les ajudes estan dirigides a associacions, fundacions i organitzacions no governamentals de la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes orientats a reduir desigualtats i fomentar el benestar social. Cada iniciativa seleccionada podrà optar a un finançament de fins a 15.000 euros, la qual cosa permetrà donar suport a un major nombre d'entitats i ampliar l'abast de les actuacions.
Els projectes podran desenvolupar-se tant en la Comunitat Valenciana com en països en vies de desenvolupament, abastant àmbits com la cooperació internacional, la salut, la protecció de la infància, el medi ambient, la inclusió social, l'educació o la sobirania alimentària, entre altres.
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 21 de juny de 2026. Les entitats interessades hauran d'enviar el seu projecte i formalitzar la candidatura a través del formulari disponible en el web de Caixa Popular.
Amb iniciatives com aquesta, Caixa Popular consolida el seu compromís amb la implicació social, la solidaritat i l'arrelament al territori.
