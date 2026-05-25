‘Cabriola’: el VI Cicle Cultural Descobrim tomba prejudicis sobre dansa i discapacitat
El projecte de COCEMFE València defensa la cultura com a eina d'inclusió i oferirà activitats multidisciplinàries que replantegen idees sobre moviment i discapacitat
La ballarina Cristina Reolid, la poeta Ángela Navarro, o Marcia Castillo, cofundadora de Balletvale+, encapçalen aquesta edició
La Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, COCEMFE València, celebrarà del 28 de maig al 6 de juny la VI edició del Cicle Cultural Descobrim sota el lema ‘Cabriola’, una proposta cultural que situarà el moviment i la dansa com a eines d'expressió, benestar, participació social i ruptura de barreres per a les persones amb discapacitat.
El projecte, impulsat des de 2021 en col·laboració amb Caixa Popular, defensa l'accés a la cultura com un dret i promou l'obertura dels espais culturals a la participació activa del col·lectiu, en línia amb la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides.
En aquesta sisena edició, COCEMFE València oferirà una programació gratuïta i accessible en diferents espais culturals de la ciutat de València que combinarà arts escèniques, fotografia, cinema i col·loquis per a reivindicar una mirada no asistencialista sobre la discapacitat i posar en valor el potencial cultural del col·lectiu.
L'elecció del lema ‘Cabriola’, plasmat en la imatge dissenyada per Pilar Estrada, respon a la voluntat de transmetre una idea de dinamisme, joc i exploració corporal, promovent l'experimentalitat i la superació de barreres psicològiques i socials vinculades a la discapacitat que afavorisca la construcció d'una relació positiva amb el propi cos i el moviment.
La presidenta de COCEMFE València, María José Martínez, ha assenyalat que aquesta edició suposa “un pas més en la consolidació de Descobrim com un espai cultural inclusiu i transformador”: “Des que vam iniciar aquest projecte hem treballat per a desmuntar prejudicis i visibilitzar el potencial artístic i creatiu de les persones amb discapacitat. La dansa és un camp en el qual ens mullarem i ens permetrà obrir noves converses sobre participació, autonomia i benestar”.
En aquest sentit, Miguel Montagut, responsable del projecte Sense Barreres de Caixa Popular, ha destacat el valor del cicle com a exemple de col·laboració per a avançar en inclusió social: “Per a Caixa Popular és fonamental donar suport a iniciatives que promoguen la igualtat d'oportunitats i l'accés a la cultura com a eina de cohesió social. El Cicle Descobrim és un projecte que encaixa plenament amb els nostres valors cooperatius, ja que contribueix a visibilitzar el talent i trencar estereotips sobre la discapacitat”.
Així mateix, ha subratllat que “la cultura i la participació activa són elements clau per a construir una societat més justa i inclusiva, i projectes com aquest permeten generar espais de trobada, sensibilització i transformació real en l'entorn”.
Una programació multidisciplinària que situa la dansa en el seu centre
El Cicle Cultural Descobrim s'inaugurarà dijous que ve 28 de maig en l'hivernacle cultural LaLenta amb l'exposició fotogràfica ‘Moure Barreres’, una selecció d'imatges centrades en el moviment procedents de diferents edicions del concurs ‘Sense Barreres’, impulsat per Caixa Popular i COCEMFE València. Durant l'acte, la fotògrafa Salma Jareño, guanyadora de la III edició del certamen, compartirà la seva experiència com a fotògrafa del projecte BalletVale+, que des de fa més d'una dècada organitza grups de ballet adaptat per a nens i nenes amb necessitats motores especials. L'exposició podrà visitar-se fins al dissabte 6 de juny.
El diumenge 31 de maig tindrà lloc la Jornada d'Arts Escèniques en el Teatro Círculo de Benimaclet, que oferirà un espai d'expressió artística a persones amb discapacitat vinculades a les associacions de COCEMFE València.
La ballarina Cristina Reolid i la poeta Ángela Navarro seran les artistes convidades d'aquesta edició i uniran dansa i poesia en una proposta conjunta. A més, el Col·lectiu Pla B presentarà la peça ‘Trifase-Pràctiques de resistència escènica’, dirigida per Stefania Biffani, on exploraran els múltiples usos del gest per a respondre a la següent pregunta: en quin moment aquest llenguatge es converteix en moviment?
La trobada inclourà també la participació de César Navarro, usuari de l'associació ASEM, amb una peça de dansa, així com l'actuació musical del cantant valencià Alex Delis, usuari de l'associació ALCE.
La programació continuarà el dimecres 3 de juny amb la projecció del curtmetratge ‘El ball de les mans’, patrocinat per AVAAR i escrit i dirigit per Néstor Grande. L'obra aborda l'impacte de les malalties cròniques invisibles a través de la història de Sofia, una dissenyadora gràfica a la qual li canvia la vida després d'un diagnòstic d'artritis, posant el focus en les barreres socials i emocionals que afronten moltes persones amb discapacitat orgànica.
El cicle conclourà amb el col·loqui ‘Deure de felicitat: els beneficis del moviment a través del ball en persones amb discapacitat’, un espai de diàleg en el qual participaran Marcia Castillo, cofundadora de BalletVale+; Aurora Diago, integrant del grup Mobilitats Diverses i responsable del taller ‘Última cabriola’ desenvolupat amb personas usuàries de COCEMFE València en el marc del Descobrim; i Berni Henderson, terapeuta ocupacional de COCEMFE València.
Qui som?
La Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, COCEMFE València, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda a l'agost de 1994 per un grup de persones de diferents associacions de discapacitat de la província de València, amb l'objectiu de defensar els drets de les persones amb discapacitat física i orgànica.
