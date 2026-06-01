‘Mujeres al Timón’ celebrarà els seus III premis amb una regata el 5 de juny
La Fundació reforça el seu compromís amb la visibilitat del lideratge femení, la recuperació del talent sènior i la creació de referents per a xiquetes i joves
La Fundació 'Mujeres al Timón' celebrarà el pròxim 5 de juny la tercera edició dels seus premis, una cita que tornarà a tindre com a eix central una regata en la qual empresàries i directives compartiran embarcació, estratègia i lideratge. La iniciativa consolida un format que unix empresa, esport i propòsit social per a posar en valor trajectòries professionals construïdes des de l’experiència, la formació i el mèrit.
La jornada manté l’esperit amb què va nàixer la Fundació: donar visibilitat a dones que ocupen posicions de responsabilitat per la seua vàlua professional i no per quotes, recuperar el talent sènior que en massa ocasions queda fora del focus i generar referents capaços d’inspirar xiquetes i joves. Tres pilars que vertebren l’activitat de la Fundació 'Mujeres al Timón' i que troben en la regata una metàfora especialment clara: liderar exigix rumb, equip, capacitat de reacció i confiança.
La mar tornarà així a convertir-se en escenari de trobada entre dones que dirigixen empreses, equips, projectes i institucions. A bord, la presa de decisions, la coordinació i la lectura de l’entorn es convertixen en part d’una experiència que transcendix l’àmbit esportiu. Com ocorre en l’àmbit empresarial, cada maniobra requerix anticipació, escolta i una visió compartida del destí.
El primer dels pilars fundacionals de 'Mujeres al Timón' és visibilitzar empresàries i directives que han aconseguit llocs de lideratge per la seua trajectòria. La Fundació defensa que el focus ha de posar-se en la preparació, l’experiència, la capacitat de gestió i els resultats professionals, evitant reduir el lideratge femení a una qüestió merament estadística.
En este sentit, els premis busquen crear un espai on les protagonistes siguen les carreres professionals de dones que lideren des de sectors molt diversos. La regata permet reunir-les en un entorn diferent de l’habitual, allunyat de despatxos i consells d’administració, però connectat amb valors profundament empresarials: estratègia, resiliència, cooperació i responsabilitat.
La visibilitat no es planteja com un fi en si mateix, sinó com una ferramenta per a ampliar el mapa de referents disponibles. Mostrar qui són, què fan i com han arribat fins ahí contribuïx a normalitzar la presència de dones en posicions de decisió i a posar damunt la taula models de lideratge basats en la competència professional.
Llegir el vent
El segon pilar de la Fundació és la recuperació del talent sènior. 'Mujeres al Timón' reivindica l’experiència acumulada com un actiu estratègic per a empreses, institucions i projectes empresarials. En un context marcat per la transformació tecnològica, els canvis generacionals i la necessitat de prendre decisions complexes, el coneixement adquirit durant anys de trajectòria no pot quedar invisibilitzat.
La tercera edició dels premis tornarà a posar l’accent en esta idea: l’edat no ha de ser un límit per a continuar aportant valor. Al contrari, l’experiència pot convertir-se en un avantatge competitiu quan s’integra en equips diversos, capaços de combinar noves mirades amb criteri, memòria empresarial i capacitat d’anticipació.
En la regata, esta combinació també resulta evident. La navegació exigix llegir el vent, interpretar senyals i prendre decisions ràpides, però també requerix serenitat i ofici. Una imatge que connecta directament amb el paper del talent sènior en el món professional: aportar perspectiva quan l’entorn canvia i ajudar a mantindre el rumb quan augmenta la incertesa.
El tercer pilar fundacional és generar referents per a xiquetes i joves. La Fundació treballa perquè les noves generacions puguen identificar models reals de lideratge femení en l’empresa, la direcció i l’emprenedoria. No es tracta només de contar històries d’èxit, sinó d’acostar trajectòries concretes que demostren que ocupar espais de decisió és possible.
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
- Las Fallas 2027 preparan un cambio definitivo: tres días de Ofrenda y cambio en la 'plantà
- STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
- Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario
- El Ayuntamiento de València prepara el derribo del quiosco-bar del Parterre para salvar el ficus monumental
- Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante
- La Estación Central de València prevé un parking de 1.300 plazas en tres plantas subterráneas