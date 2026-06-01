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La Red Sanitaria Solidaria conmemora su X Aniversario con un encuentro virtual

La iniciativa colaborativa, financiada por la Generalitat Valenciana, reunirá el próximo 4 de junio a sus participantes para reflexionar sobre su impacto social y comunitario

Durante la sesión también se pondrá en valor el trabajo conjunto desarrollado entre organizaciones, profesionales y colectivos.

Durante la sesión también se pondrá en valor el trabajo conjunto desarrollado entre organizaciones, profesionales y colectivos. / RSS

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Ricardo Soriano

València

La Red Sanitaria Solidaria (RSS) celebrará el próximo jueves 4 de junio su X Aniversario con un encuentro online que tendrá lugar de 12:00 a 13:30 horas. La jornada reunirá a las diferentes entidades y personas participantes que han formado parte de este proyecto colaborativo impulsado durante los últimos diez años.

El encuentro servirá para hacer balance del recorrido realizado por la red, compartiendo los principales resultados alcanzados, los aprendizajes generados y los retos identificados a lo largo del proceso. La actividad se enmarca dentro de la recta final del proyecto financiado por la Generalitat Valenciana y pretende convertirse en un espacio de reflexión y cierre colectivo de esta etapa.

Durante la sesión también se pondrá en valor el trabajo conjunto desarrollado entre organizaciones, profesionales y colectivos implicados en la Red Sanitaria Solidaria, destacando el impacto social y comunitario conseguido a lo largo de esta década de colaboración.

Cercanía y participación

Desde la organización se ha querido plantear este aniversario como un espacio cercano y participativo, orientado no solo a compartir logros, sino también a reconocer el compromiso de todas las entidades que han contribuido al crecimiento y consolidación de la red durante estos diez años.

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La Red Sanitaria Solidaria cumple así una década de trayectoria fortaleciendo espacios de cooperación y apoyo mutuo, consolidándose como una iniciativa de referencia en el ámbito social y sanitario valenciano.

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