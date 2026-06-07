Entrevista | David Jorge García Primer Tro / President de la Filà Contrabandistes de Catarroja
"La música és un llenguatge universal que ens uneix i ens cohesiona"
El projecte ‘Catarrogins, les notes que ens agermanen’ naix amb la voluntat de posar en valor la música popular com a element clau de la identitat i la cohesió social, especialment en un context marcat per la globalització i l’impacte recent de la dana del 29-O
En un moment en què la cultura es reivindica com una eina fonamental per reforçar els vincles comunitaris i preservar la identitat local, naix Catarrogins, les notes que ens agermanen, un projecte impulsat per la Filà Contrabandistes de Catarroja juntament amb la Societat Unió Musical de Catarroja i Xaranga’n Roll Band. La iniciativa, seleccionada en la convocatòria Transformem en Xarxa 2026 de la Fundació Horta Sud, aposta per la creació d’una obra de música festera pròpia que pose en valor el talent local i el patrimoni musical del municipi.
A més a més, la iniciativa compta amb la participació de diverses entitats locals i col·laboradores, incloent Caixa Popular, Grupo Ugarte, Florida Universitària, Lacomunicación, Milar-Comelsa i COEESCV, junt amb fundacions d’àmbit estatal com Fundación ADEY, Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Banco Sabadell, Fundación Bosch Aymerich, Fundación Caja Navarra, Fundación Gutiérrez Manrique (Fundación Caja de Burgos), Fundación Mediterráneo, Fundación Roviralta i Fundación Daniel & Nina Carasso.
Parlem amb David Jorge García, Primer Tro i president de la Filà Contrabandistes de Catarroja, sobre els orígens, objectius i impacte d’un projecte que aspira a convertir la música en un punt de trobada i cohesió per al poble.
Com naix la idea de crear una obra musical pròpia que represente al poble de Catarroja?
Des de la nostra Filà creiem fermament que la música festera és l’element cultural que vertebra la Festa de Moros i Cristians, però també bona part de la resta d’expressions culturals i festives de la Comunitat Valenciana. Per aquest motiu, des de fa uns anys treballem intensament per a salvaguardar-la i posar-la en valor. L’any passat vam encarregar la nostra primera obra pròpia, el pasdoble o marxa contrabandista Contrabandistes de Catarroja, composta pel mestre Paco Baenas. L’obra va ser tot un èxit i, fins i tot, ha traspassat les fronteres comarcals, ja que s’ha interpretat en poblacions amb una gran tradició festera com Sax, Villena o Almansa. Arran d’aquest èxit, vam entendre que aquest projecte cultural d’impuls de la música festera havia de tindre continuïtat i, a més, fer un pas més enllà apostant per la innovació. Així va nàixer la idea d’encarregar una segona obra de música festera, però en aquest cas completament centrada en Catarroja: comissionada per associacions locals, composta, interpretada i gravada per persones vinculades al poble. Pel que fa a la interpretació, s’ha creat una agrupació musical efímera que integra tots els músics i músiques que han volgut participar en el projecte, independentment de la societat musical o agrupació de procedència.
Per què considereu que la música popular és clau per reforçar la identitat i la cohesió social avui en dia?
La Comunitat Valenciana és, sense cap dubte, terra de festes i de música. En qualsevol manifestació cultural o festa popular hi trobem un conjunt d’elements patrimonials, tant materials com immaterials, que la caracteritzen, però la música és, sens dubte, un dels més rellevants. Aquesta reflexió és igualment vàlida per a una Entrada de Moros i Cristians, una Ofrena de Falles, una processó o fins i tot per a actes més íntims com una comunió, entre molts altres. Des del mateix moment en què naixem, la nostra vida està profundament vinculada a la música popular, i això la converteix en una eina privilegiada per a reforçar la identitat col·lectiva i la cohesió social. Al cap i a la fi, la música és un llenguatge universal que ens uneix i ens cohesiona.
Quin procés s’ha seguit per a la composició i gravació de l’obra?
Des del primer moment, les tres entitats participants hem estat en contacte constant per a la gestió i coordinació del projecte. Un exemple d’aquest treball conjunt és l’acte que vam celebrar el diumenge 19 d’abril, coincidint amb el Mig Any Fester contrabandista de Catarroja. En aquell moment va tindre lloc un acte senzill però molt significatiu en què les tres associacions que formen part del projecte interassociatiu, juntament amb el compositor de l’obra, vam presentar el cartell i la imatge oficial de Catarrogins.
Quin impacte espereu que tinga aquesta iniciativa en el futur de la música festera a l’Horta Sud?
LProjectes com aquest pretenen situar la comarca de l’Horta Sud en el mapa de la composició de música festera, un àmbit tradicionalment dominat per les comarques d’Alacant i la Vall d’Albaida. Als nostres municipis estem acostumats a interpretar obres compostes en grans pobles amb una llarga tradició festera, però ja l’any passat, amb Contrabandistes de Catarroja, vam demostrar que també es pot donar el camí invers: que una obra composta a l’Horta Sud es puga exportar a altres comarques i fins i tot a altres províncies. Amb aquest projecte, esperem servir d’exemple i donar impuls a altres entitats festeres i societats musicals de la comarca perquè s’animen a seguir aquest camí.
Com valoreu que el vostre projecte haja sigut seleccionat en la convocatòria Transformem en Xarxa 2026?
En primer lloc, la selecció del nostre projecte dins de la convocatòria d’ajudes Transformem en Xarxa 2026 ha sigut fonamental per a garantir la viabilitat econòmica del projecte. Tot i que algunes fases ja teníem previst tirar-les endavant amb recursos propis, sense aquest suport no hauria sigut possible completar-lo íntegrament dins del present exercici. A més, formar part d’aquesta iniciativa ens aporta una major visibilitat i projecció del projecte. També creiem que pot servir d’estímul perquè, en el futur, altres associacions s’animen a seguir un camí similar i que, entre totes i tots, contribuïm a construir una comarca on la cultura, les tradicions, les festes i la música siguen eines de cohesió social. En definitiva, com diu el nom del nostre projecte, que siga la música la que ens agermane. n
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El Festival de les Arts, cancelado por incumplir la ordenanza de ruido en su primera jornada
- Stepv señala el valenciano como el gran escollo pese a los avances a unas horas de renegociar con Educación
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- El Jardín Botánico de València rompe su techo de visitantes y baraja una ampliación
- Directores de escuelas públicas apelan a la Inspección para desatascar el conflicto con Conselleria: 'Necesitamos que nos ayuden
- La Cabalgata del Convite recorre el centro de València sin conflicto con la acampada de docentes