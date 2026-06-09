Entrevista | David Arocas AFPEM Horta Sud
AFPEM Horta Sud impulsa l'artteràpia com a refugi emocional per a les víctimes de la dana
Entrevistem David Arocas, membre d'AFPEM Horta Sud, sobre el nou projecte de suport que busca donar resposta al bloqueig emocional i al sentiment d'abandonament de la població afectada mitjançant l'expressió artística
Davant les seqüeles emocionals deixades per la dana, l'associació AFPEM Horta Sud ha posat en marxa una iniciativa que va més enllà de l'ajuda material. David Arocas ens explica els detalls d'un programa que utilitza l'art com a eina de sanació i acompanyament en un context de gran vulnerabilitat.
Com vau identificar la necessitat de crear espais d'escolta després de la dana?
La necessitat es va identificar a partir d'una expedició realitzada al novembre de 2024 a València, on recollírem de forma directa la percepció de la comunitat afectada. Detectàrem de manera reiterada sentiments d'abandonament emocional, una necessitat urgent de ser escoltats i por a l'oblit. Tot això en un context de desconfiança institucional i un bloqueig emocional derivat de l'acció constant, que no deixava espai per a processar tot el que s'havia viscut.
Quin paper juga l'artteràpia en el procés de recuperació emocional?
L'artteràpia es planteja com una eina clau per a facilitar l'expressió emocional en un entorn segur, especialment quan les paraules no són suficients. A través del procés creatiu, permetem explorar, comprendre i donar lloc a les emocions, afavorint un acompanyament que és respectuós, pròxim i adaptat a cada persona.
Com són les sessions i què treballen les persones participants?
El projecte contempla tant sessions individuals a domicili com sessions grupals a la seu d'AFPEM Horta Sud. En aquestes trobades treballem l'expressió emocional, la comunicació, el enfortiment de l'autoestima i la reconstrucció del benestar personal. Tot el treball s'adapta a les necessitats específiques de cada context i de cada persona.
A quins perfils de persones està dirigit el projecte?
Està dirigit a persones afectades per la dana que es troben en situació de vulnerabilitat. Això inclou persones amb malalties, diversitat funcional, situacions de dependència, soledat no desitjada o malaltia mental. Atenem des d'infants i joves fins a adults i persones majors.
Quin impacte espereu que tinga el projecte en les persones que hi participen?
Esperem millorar el seu benestar emocional i reduir la sensació d'abandonament. Volem afavorir l'expressió i l'elaboració emocional per a contribuir a la recuperació de la seua qualitat de vida, tot enfortint els vincles i generant espais de suport i contenció.
Com valoreu que el vostre projecte haja estat seleccionat en la convocatòria Transformamos en Red 2026?
Ho valorem com una oportunitat per a enfortir la intervenció, ampliar l'abast del projecte i consolidar aliances. Això ens permet donar una resposta més adequada, coordinada i sensible a les necessitats que hem detectat en el territori
- Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
- Algemesí lidera un repunte de la delincuencia en la Ribera que tiene en Sueca la única excepción
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- ¿Por qué las verbenas falleras sí y el Festival de Les Arts no?
- Las asambleas de docentes creen que hay margen presupuestario para más mejoras
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Estas son las novedades del documento ¿definitivo? que votarán los docentes y que podría poner fin a la huelga
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos