«Volem demostrar que la inclusió és possible en un gran nombre de situacions»
La inclusió i la convivència intergeneracional es troben al centre del projecte «Vínculos de vida» impulsat per l’ Associació Incluversa i l’ Associació de Pensionistes i Jubilats de Benetússer. La presidenta de l'Associació Incluversa, Esther Sánchez Ortiz, explica en qué consisteix aquest programa que crea un espai compartit entre xiquets i xiquetes neurodivergents i persones majors
A través d’ un programa de 10 mesos estructurat en diferents fases, el projecte «Vínculos de vida», impulsar per l’Associació Incluversa i l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Benetússer, desenvolupa activitats físiques, cognitives i socials que afavorixen el coneixement mutu, la cooperació i la construcció de vincles significatius. El projecte ha sigut seleccionada en l’última convocatòria Transformem en Xarxa, impulsada per la Fundació Horta Sud, i compta amb la participació de diverses entitats locals i col·laboradores, incloent Caixa Popular.
Com s’articula la col·laboració entre l’Associació Incluversa i l’Associació de Pensionistes i Jubilats en el desenvolupament del projecte?
La idea de col·laborar entre Incluversa i l’ Associació de Pensionistes i Jubilats naix gràcies al fet de compartir un mateix espai. La nostra associació compta amb una sala sensorial al edifici de l’Associació de Pensionistes i Jubilats on es realitzen les teràpies dels xiquets i les xiquetes de dilluns a dijous. Per això, era necessari augmentar la nostra col·laboració i que no siguera a soles en espai, sinó que també tinguérem una vivència personal entre les persones que formen les dues Associacions i d’aquest mode experimentar una col·laboració real, propera i enriquidora.
Quin impacte té el contacte entre xiquets neurodivergents i persones majors en la reducció de barreres i estigmes socials?
L’ acord de col·laboració de les dues parts implica poder enriquir-se mútuament i crear una major inclusió. A més, permet conèixer millor les diverses formes de treballar junts i d’aquest mode poder exprimir les fortaleses que te aquest vincle, podent servir per a ocasions i projectes futurs com un bon nexe d’unió. Endefinitiva, es vol demostrar que la inclusió és possible en un gran nombre de situacions i no a soles es redueix a moments puntuals.
Com es treballa l’evolució del vincle entre participants al llarg de les diferents fases del projecte?
Primer es realitzarà una presentació entre tots els usuaris i explicarem les característiques de cadascun dels usuaris, per a poder conéixer-nos millor i gaudir del taller. Volem aconseguir que tots pugam aprendre dels demès i empapar-nos de coneixement i experiència. A més, també se realitzaran tallers sensorials i activitats on buscarem millorar i treballar la motricitat en els dos col·lectius.
Quin paper juguen les activitats conjuntes (esport, hort, tallers… ) en el desenvolupament cognitiu, social i emocional dels participants?
Aquestes activitats proporcionen espais segurs als participants dels tallers, ja que són activitats conegudes i amb un gran nivell d’adaptació a les característiques de cada persona. Si dividim el paper en els tres àmbits mencionats, a nivell cognitiu suposa un gran lloc un poder treballar aspectes relacionats amb la percepció dels espais, la consciència del moviment o el desenvolupament de les situacions.
En l’ àmbit social, tots aquests tallers tenen un gran component de treball en equip i entre igual, fent vital el desenvolupament de les relacions socials per a dur a bon terme les activitats. Per últim, en l’ àmbit emocional, tallers estimulants i esportius suposen un lloc segur on poder expressar les emocions sense por, on els usuaris mostren il·lusió, alegria, motivació… i també poden mostrar sentiments relacionats amb la frustració i la decepció.
Com contribueix este projecte a reforçar la inclusió i la participació del moviment associatiu en la vida comunitària local?
La creació d’aquest projecte afiança el nostre compromís amb la inclusió reial de les persones neurodivergents en la vida diària del poble. És important que el municipi poc a poc vaja coneguent a tots els veïns de la localitat i estiguen integrats dins de la societat. Activitats i tallers com aquests apropen de un mode vivencial l’ experiència de treballar i col·laborar amb persones neurodivergents i permet conèixer d’ una millor forma com tots, en diferent mesura, som únics i brillants.
Quin ha sigut l’ impacte del suport de la convocatòria Transformem en Xarxa en el Desenvolupament del projecte?
Gràcies a la ajuda i el suport de la convocatòria Transformem en Xarxa s’ aconsegueix treballar i millorar aspectes com la soletat no desitjada en la tercera edat, augmentar la visibilitat de les persones amb diversitat funcional i la seua inclusió en la vida diària del municipi o, parlant d’ aspectes més associatius, millorar la comunicació entre associacions veïnes i aconseguint crear vincles de col·laboració que permeten crear projectes cada volta més grans i participatius.
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