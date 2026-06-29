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La investigació en femení rep un nou impuls amb els premis d’Incliva

Els premis distingixen cinc treballs d’alt impacte en biomedicina i reforcen el suport a les investigadores en les primeres etapes de la seua trajectòria científica

Les guanyadores de la quarta edició dels premis impulsats per Incliva a dones investigadores.

Les guanyadores de la quarta edició dels premis impulsats per Incliva a dones investigadores. / ED

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Ricardo Soriano

València

Irene Cánovas Cervera, Irene González Martínez, Patricia Rodríguez Tascón, Clara Bonanad Lozano i Iris Garrido Cano han sigut les guanyadores de la IV Convocatòria de premis dirigits a dones investigadores pertanyents a la plantilla de l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva, de l’Hospital Clínic Universitari de València, o adscrites a algun dels seus grups d’investigació, per al foment del desenvolupament de la carrera investigadora i de la innovació.

L’objectiu d’esta convocatòria, organitzada per la Xarxa de Dones per la Investigació Sanitària d’Incliva, en el marc del III Pla d’Igualtat d’este institut, és impulsar la tasca investigadora i d’innovació de les dones en Incliva durant les etapes inicials de la seua carrera, tant predoctoral com postdoctoral, i donar visibilitat a la dona dins del sector de la investigació biosanitària i de la innovació en salut.

La convocatòria dels premis, finançats per Caixa Popular, inclou dos categories: Doctorandes i Investigadores postdoctorals. La categoria de Doctorandes s’adreça a dones que es troben desenvolupant la seua tesi doctoral i premia el millor article científic publicat en accés obert en revistes indexades, com a mínim, en el primer quartil, en què la investigadora siga primera autora, així com la millor comunicació oral presentada en congressos nacionals o internacionals. En la categoria d’Investigadores postdoctorals, dirigida a investigadores amb una trajectòria postdoctoral igual o inferior a deu anys, es premien els dos millors articles científics publicats en accés obert en revistes indexades, com a mínim, en el primer quartil, en què la investigadora siga autora principal (primera autora, autora de correspondència o autora sènior).

Addicionalment, la convocatòria contempla dos premis per a les millors comunicacions orals d’investigadores d’Atenció Primària i Infermeria, que enguany han quedat deserts. En el seu lloc, s’ha establit un segon premi a comunicació oral en la categoria de Doctorandes.

L’acte de lliurament dels premis va tindre lloc el passat 5 de juny al saló d’actes d’Incliva, després de la benvinguda institucional a càrrec del doctor Andrés Cervantes, director científic d’Incliva; la doctora Mariola Penadés, directora general d’Investigació i Innovació de la Conselleria de Sanitat; i Leopoldo Delgado, membre de l’equip de Direcció i director de Zona de Caixa Popular.

A continuació, la doctora Ana Ortega, del Grup d’Estudi de Risc Cardiometabòlic i Renal d’Incliva, va explicar els objectius i l’activitat de la Xarxa de Dones per la Investigació Sanitària d’Incliva, de la qual és coordinadora, i va donar pas a la doctora Mónica García Melón, catedràtica de la Universitat Politècnica de València i investigadora sènior en Ingenio (CSIC-UPV), que va intervindre com a convidada amb una conferència sota el títol «Bretxa de gènere en investigació biomèdica i salut: del talent disponible al lideratge pendent».

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En l’acte de lliurament dels premis, les investigadores guardonades van explicat breument els treballs pels quals han obtingut el reconeixement. L’acte va ser clausurat per Mariola Penadés.

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