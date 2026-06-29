La investigació en femení rep un nou impuls amb els premis d’Incliva
Els premis distingixen cinc treballs d’alt impacte en biomedicina i reforcen el suport a les investigadores en les primeres etapes de la seua trajectòria científica
Irene Cánovas Cervera, Irene González Martínez, Patricia Rodríguez Tascón, Clara Bonanad Lozano i Iris Garrido Cano han sigut les guanyadores de la IV Convocatòria de premis dirigits a dones investigadores pertanyents a la plantilla de l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva, de l’Hospital Clínic Universitari de València, o adscrites a algun dels seus grups d’investigació, per al foment del desenvolupament de la carrera investigadora i de la innovació.
L’objectiu d’esta convocatòria, organitzada per la Xarxa de Dones per la Investigació Sanitària d’Incliva, en el marc del III Pla d’Igualtat d’este institut, és impulsar la tasca investigadora i d’innovació de les dones en Incliva durant les etapes inicials de la seua carrera, tant predoctoral com postdoctoral, i donar visibilitat a la dona dins del sector de la investigació biosanitària i de la innovació en salut.
La convocatòria dels premis, finançats per Caixa Popular, inclou dos categories: Doctorandes i Investigadores postdoctorals. La categoria de Doctorandes s’adreça a dones que es troben desenvolupant la seua tesi doctoral i premia el millor article científic publicat en accés obert en revistes indexades, com a mínim, en el primer quartil, en què la investigadora siga primera autora, així com la millor comunicació oral presentada en congressos nacionals o internacionals. En la categoria d’Investigadores postdoctorals, dirigida a investigadores amb una trajectòria postdoctoral igual o inferior a deu anys, es premien els dos millors articles científics publicats en accés obert en revistes indexades, com a mínim, en el primer quartil, en què la investigadora siga autora principal (primera autora, autora de correspondència o autora sènior).
Addicionalment, la convocatòria contempla dos premis per a les millors comunicacions orals d’investigadores d’Atenció Primària i Infermeria, que enguany han quedat deserts. En el seu lloc, s’ha establit un segon premi a comunicació oral en la categoria de Doctorandes.
L’acte de lliurament dels premis va tindre lloc el passat 5 de juny al saló d’actes d’Incliva, després de la benvinguda institucional a càrrec del doctor Andrés Cervantes, director científic d’Incliva; la doctora Mariola Penadés, directora general d’Investigació i Innovació de la Conselleria de Sanitat; i Leopoldo Delgado, membre de l’equip de Direcció i director de Zona de Caixa Popular.
A continuació, la doctora Ana Ortega, del Grup d’Estudi de Risc Cardiometabòlic i Renal d’Incliva, va explicar els objectius i l’activitat de la Xarxa de Dones per la Investigació Sanitària d’Incliva, de la qual és coordinadora, i va donar pas a la doctora Mónica García Melón, catedràtica de la Universitat Politècnica de València i investigadora sènior en Ingenio (CSIC-UPV), que va intervindre com a convidada amb una conferència sota el títol «Bretxa de gènere en investigació biomèdica i salut: del talent disponible al lideratge pendent».
En l’acte de lliurament dels premis, les investigadores guardonades van explicat breument els treballs pels quals han obtingut el reconeixement. L’acte va ser clausurat per Mariola Penadés.
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