El cooperativisme valencià col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer per a ajudar la infància a Gaza
La col·laboració es materialitzarà en la creació d’un Espai Amigable per a la Infància (EAI), on es promourà el benestar psicosocial
La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) treballa un any més amb la Fundació Vicente Ferrer en la posada en marxa de projectes humanitaris. Fins ara, estes iniciatives s'han desenvolupat a l'Índia rural, l'àmbit tradicional d'actuació de la Fundació Vicente Ferrer. En esta ocasió, però, la col·laboració es trasllada a Gaza, on hi ha una necessitat urgent d'ajudar la població civil i, especialment, el seu col·lectiu més vulnerable: la infància i l'adolescència afectades per la guerra.
La directora general de la Fundació Vicente Ferrer a la Comunitat Valenciana, Luz María Sanz, ha signat este acord de col·laboració amb les entitats cooperatives participants. L'acte de signatura ha comptat també amb l'assistència del president de Concoval, Emilio Sampedro, i de Visha Ferrer, directora del Programa d'Igualtat de Gènere de la Fundació.
Sampedro ha destacat que «es complix ara just una dècada des que vam iniciar la col·laboració del cooperativisme valencià amb la Fundació Vicente Ferrer» i ha afegit: «Sempre hem utilitzat una fórmula inherent al mateix cooperativisme, mitjançant una acció intercooperativa solidària, en la qual han participat entitats cooperatives de diferents dimensions, classes i sectors d'activitat, situades en diversos punts de la Comunitat Valenciana, unides per a sumar esforços i desenvolupar col·lectivament els projectes». Finalment, Sampedro ha subratllat, en referència a esta nova iniciativa: «La recerca de dignitat i pau per a la infància, en un entorn tan extremadament hostil i complicat, constitueix un repte amb el qual el cooperativisme valencià vol comprometre's».
Per la seua banda, Luz María Sanz ha assenyalat que «este acord representa un pas avant en el compromís compartit per protegir la infància en contextos especialment vulnerables». La directora general de la Fundació Vicente Ferrer ha remarcat que «a Gaza treballem per garantir que els xiquets i les xiquetes puguen disposar d'espais segurs on recuperar a poc a poc el seu benestar emocional, jugar, aprendre i sentir-se protegits». En este sentit, ha valorat el suport del cooperativisme valencià, «la implicació del qual fa possible continuar teixint aliances capaces d'oferir oportunitats reals de cura, estabilitat i futur a qui més ho necessita».
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