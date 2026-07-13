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Riba-roja impulsa un projecte per a recuperar vincles després de la dana

L’Associació de Veïns d’Els Pous de Martí i Mujeres Mediterránea impulsen el projecte «Teixint comunitat, sanant vivències», una iniciativa socioeducativa i comunitària destinada a acompanyar emocionalment la població de Riba-roja de Túria i del seu entorn després de l’impacte de la dana

Puente de Riba-roja tras el paso de la DANA / A.R.

Puente de Riba-roja tras el paso de la DANA / A.R. / LEV-EMV

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Ricardo Soriano

Riba-roja

De quina manera s’implica la comunitat (persones majors, xarxes de dones i ciutadania en general) en el disseny i desenvolupament de les activitats?

La implicació comunitària és un eix central del projecte i s’articula des de l’inici mitjançant un disseny participatiu i proper. L’Associació de Veïns Els Pous té un paper clau com a entitat promotora i de referència en el territori: ajuda a detectar necessitats reals després de la dana, convoca i mobilitza el veïnat, facilita canals d’escolta i proposa temàtiques i formats adaptats als ritmes de les persones participants.

En el cas de les persones majors, es fomenta que el mateix grup propose activitats, temes i dinàmiques, reforçant-ne el protagonisme. En la xarxa de dones, els tallers d’apoderament es construeixen a partir de l’experiència compartida i la reflexió col·lectiva. En els tallers oberts a la ciutadania, s’incorporen propostes comunitàries i intergeneracionals (com ara activitats dinamitzadores juvenils o familiars) per tal d’assegurar una participació àmplia i diversa.

Quins mecanismes s’utilitzen per a enfortir els vincles comunitaris i reduir situacions de soledat no desitjada després de la dana?

Per a enfortir els vincles comunitaris i reduir la soledat no desitjada, el projecte crea espais segurs i estables de trobada on es fomenten la confiança, la continuïtat i el suport mutu. A través de sessions grupals (especialment amb persones majors), tallers vivencials i trobades comunitàries, es generen relacions significatives i es reactiva el sentiment de pertinença al barri i al municipi.

L’Associació de Veïns Els Pous actua com a motor comunitari: manté la convocatòria, facilita la participació de persones que es trobaven més aïllades, acompanya l’acollida de noves participants i connecta la ciutadania amb recursos i xarxes ja existents.

A més, l’activitat comunitària final (una passejada pel riu Túria i el Barranc del Poç, integrant iniciatives comunitàries) reforça la convivència, promou la recuperació del territori com a espai compartit i consolida noves xarxes veïnals de suport.

Com es treballen les habilitats emocionals com la resiliència, l’autocura o la comunicació empàtica dins de les sessions i tallers?

Les habilitats emocionals es treballen mitjançant una metodologia participativa, vivencial i centrada en la persona, basada en l’aprenentatge experiencial i el treball en grup. En cada sessió es combinen dinàmiques d’expressió emocional, escolta activa, diàleg guiat i activitats pràctiques orientades a la vida quotidiana.

S’aborden recursos com la gestió emocional davant situacions de crisi, la resiliència (identificació de fortaleses personals i comunitàries), la comunicació empàtica (habilitats d’escolta, validació i establiment de límits) i l’autocura (rutines, xarxes de suport i detecció de senyals de malestar).

En els tallers d’apoderament per a dones també s’incorpora la perspectiva de gènere, treballant l’autoestima, l’autonomia i la presa de decisions. L’Associació de Veïns Els Pous contribueix a crear un clima de seguretat i confiança, gràcies a la seua proximitat i legitimitat comunitària, i adapta els continguts i horaris a les necessitats reals, afavorint l’assistència continuada i la participació activa.

Quin impacte es busca generar a mitjà termini en la cohesió social i en la reconstrucció del teixit comunitari dels municipis participants?

A mitjà termini, es busca generar un impacte reparador i sostingut en la cohesió social i en la reconstrucció del teixit comunitari. En concret, el projecte pretén reduir la soledat i l’aïllament (especialment entre les persones majors), millorar el benestar emocional percebut, enfortir les xarxes de suport mutu entre dones i veïnat, i augmentar la participació comunitària en espais compartits.

També es pretén que la comunitat dispose de més eines per a afrontar emocionalment situacions d’emergència i que es consolide una cultura de cura col·lectiva. La transferència comarcal a Loriguilla amplia l’abast del projecte, afavoreix el lideratge comunitari de les persones participants de Riba-roja i reforça la resiliència a escala territorial.

L’Associació de Veïns Els Pous és clau per a donar continuïtat al procés més enllà del projecte: ajuda a mantindre actius els espais de trobada, sostindre les xarxes creades i impulsar noves propostes comunitàries sorgides durant l’activitat de tancament.

Com es treballa en xarxa amb les diferents entitats i agents del territori per a garantir un acompanyament emocional coordinat i efectiu a la població afectada per la dana?

El treball en xarxa es basa en una coordinació comunitària i col·laborativa amb entitats locals, associacions i agents del territori per a garantir coherència, accessibilitat i continuïtat en l’acompanyament emocional.

L’Associació de Veïns Els Pous assumeix un paper vertebrador: actua com a pont entre la ciutadania, les associacions i l’administració local; facilita espais i logística; dona suport a la difusió (bustiada, xarxes socials i contacte directe); i contribueix a identificar casos de major vulnerabilitat per a facilitar la seua incorporació a les activitats.

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De manera complementària, la col·laboració amb l’associació de dones reforça la perspectiva de gènere i la creació de xarxes entre dones. La coordinació amb ajuntaments, professionals i entitats col·laboradores permet ajustar el calendari i els recursos, assegurar derivacions informals quan siga necessari i mantindre una intervenció alineada amb les necessitats del municipi i del seu entorn comarcal.

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