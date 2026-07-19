Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Final Mundial ValenciaHorarios MetrovalenciaCova Tallada DéniaQuién canta en la final del Mundialbarrios argentinos ValenciaTercera ola de calorPiscinas Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

Inscripcions obertes per al repte solidari ‘València Bike Contra el Càncer’

L’Associació Espanyola Contra el Càncer a València convida la ciutadania a pedalar per a fomentar hàbits saludables i ajudar a la lluita contra el càncer

Presentació ‘València Bike Contra el Càncer’ amb els patrocinadors.

Presentació ‘València Bike Contra el Càncer’ amb els patrocinadors. / LEV-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ricardo Soriano

València

L’Associació Espanyola Contra el Càncer a València ha obert ja les inscripcions al repte València Bike Contra el Càncer, una iniciativa que combina esport i solidaritat amb l’objectiu de fomentar hàbits de vida saludables i continuar impulsant l’acompanyament a les persones amb càncer i les seues famílies, així com la investigació oncològica.

Es tracta d’un desafiament personalitzat, no competitiu i obert a tota la ciutadania, pensat perquè cada participant puga triar el seu propi repte: els quilòmetres, el ritme, el recorregut i el lloc des d’on vol sumar-s’hi. Tot i que la data oficial de l’esdeveniment serà el 22 de novembre, cada persona podrà adaptar el desafiament al dia que millor li convinga i fer-lo des de qualsevol punt d’Espanya.

Sorteig i experiència VIP

Amb una inscripció de 30 euros (dels quals 9,5 euros es destinen a l’Associació), les persones participants rebran un mallot commemoratiu d’edició limitada, de la marca Gobik, dissenyat especialment per al repte València Bike Contra el Càncer. A més, totes les persones inscrites entraran en el sorteig d’un dorsal per al Desafiament 10 Picos i d’una experiència VIP per a dos persones en una de les etapes de la Volta a la Comunitat Valenciana.

La iniciativa compta amb la col·laboració de la Volta a la Comunitat Valenciana i amb el suport de les empreses patrocinadores Aquaservice, Gobik, Sklum i Singularu. El director de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, Ángel Casero, ha volgut sumar-se personalment a la iniciativa.

Un suport real

Per la seua part, el gerent de l’Associació, Javier Llombart, ha destacat que «València Bike Contra el Càncer naix amb una vocació molt clara: sumar la societat al voltant d’un repte saludable, solidari i accessible. No es tracta de competir, sinó de pedalar cadascú al seu ritme, des d’on vulga, i convertir eixe esforç personal en un suport real per a les persones que conviuen amb el càncer».

Llombart ha subratllat també que «l’esport és una ferramenta fonamental per a promoure la salut i previndre malalties, però en este cas és, a més, una forma de compromís. Cada inscripció ens ajuda a continuar acompanyant pacients i familiars, i a continuar apostant per la investigació per a avançar contra el càncer».

Noticias relacionadas

Pedalar contra el càncer

València Bike Contra el Càncer sorgix a València amb l’experiència prèvia d’iniciatives semblants desenvolupades en altres comunitats autònomes, i naix amb la voluntat d’obrir-se a tota la ciutadania. El repte està pensat tant per a ciclistes habituals com per a persones que vulguen iniciar-se o, simplement, sumar-se a una causa solidària a través de la bicicleta. Des de l’Associació animen la societat a participar en este desafiament personal i solidari. Amb la inscripció, cada participant rebrà el seu mallot commemoratiu i ja estarà preparat per a pedalar contra el càncer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
  2. Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
  3. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  4. Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I
  5. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  6. El PSPV pide que el secretario general de la Diputación de Valencia anule el pleno del día 30 por vulnerar sus derechos
  7. Un helicóptero y cuatro patrullas de la Guardia Civil participan en la búsqueda del toro y las vaquillas fugadas de los festejos de Gátova
  8. El distrito de València donde viven más argentinos

El exvalencianista Mario Kempes acapara los focos al presentar la Copa del Mundo en la final

El exvalencianista Mario Kempes acapara los focos al presentar la Copa del Mundo en la final

Memoria gráfica de la preselección fallera de Olivereta

Memoria gráfica de la preselección fallera de Olivereta

Final del Mundial 2026: España - Argentina, en imágenes

Final del Mundial 2026: España - Argentina, en imágenes

Bochorno, lluvia, camisetas de España y emoción para despedir las Preselecciones a Fallera Mayor de València en Olivereta

Bochorno, lluvia, camisetas de España y emoción para despedir las Preselecciones a Fallera Mayor de València en Olivereta

Así está viviendo la plaza del Ayuntamiento de València la final del Mundial de España

Así está viviendo la plaza del Ayuntamiento de València la final del Mundial de España

Un nuevo Polope ilusiona en València

Un nuevo Polope ilusiona en València

Los valencianos Spanish Brass tocan el himno de España en la final del Mundial

Los valencianos Spanish Brass tocan el himno de España en la final del Mundial

Olivereta completa las preselecciones con ambiente de Mundial de Fútbol

Tracking Pixel Contents