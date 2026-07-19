Inscripcions obertes per al repte solidari ‘València Bike Contra el Càncer’
L’Associació Espanyola Contra el Càncer a València convida la ciutadania a pedalar per a fomentar hàbits saludables i ajudar a la lluita contra el càncer
L’Associació Espanyola Contra el Càncer a València ha obert ja les inscripcions al repte València Bike Contra el Càncer, una iniciativa que combina esport i solidaritat amb l’objectiu de fomentar hàbits de vida saludables i continuar impulsant l’acompanyament a les persones amb càncer i les seues famílies, així com la investigació oncològica.
Es tracta d’un desafiament personalitzat, no competitiu i obert a tota la ciutadania, pensat perquè cada participant puga triar el seu propi repte: els quilòmetres, el ritme, el recorregut i el lloc des d’on vol sumar-s’hi. Tot i que la data oficial de l’esdeveniment serà el 22 de novembre, cada persona podrà adaptar el desafiament al dia que millor li convinga i fer-lo des de qualsevol punt d’Espanya.
Sorteig i experiència VIP
Amb una inscripció de 30 euros (dels quals 9,5 euros es destinen a l’Associació), les persones participants rebran un mallot commemoratiu d’edició limitada, de la marca Gobik, dissenyat especialment per al repte València Bike Contra el Càncer. A més, totes les persones inscrites entraran en el sorteig d’un dorsal per al Desafiament 10 Picos i d’una experiència VIP per a dos persones en una de les etapes de la Volta a la Comunitat Valenciana.
La iniciativa compta amb la col·laboració de la Volta a la Comunitat Valenciana i amb el suport de les empreses patrocinadores Aquaservice, Gobik, Sklum i Singularu. El director de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, Ángel Casero, ha volgut sumar-se personalment a la iniciativa.
Un suport real
Per la seua part, el gerent de l’Associació, Javier Llombart, ha destacat que «València Bike Contra el Càncer naix amb una vocació molt clara: sumar la societat al voltant d’un repte saludable, solidari i accessible. No es tracta de competir, sinó de pedalar cadascú al seu ritme, des d’on vulga, i convertir eixe esforç personal en un suport real per a les persones que conviuen amb el càncer».
Llombart ha subratllat també que «l’esport és una ferramenta fonamental per a promoure la salut i previndre malalties, però en este cas és, a més, una forma de compromís. Cada inscripció ens ajuda a continuar acompanyant pacients i familiars, i a continuar apostant per la investigació per a avançar contra el càncer».
Pedalar contra el càncer
València Bike Contra el Càncer sorgix a València amb l’experiència prèvia d’iniciatives semblants desenvolupades en altres comunitats autònomes, i naix amb la voluntat d’obrir-se a tota la ciutadania. El repte està pensat tant per a ciclistes habituals com per a persones que vulguen iniciar-se o, simplement, sumar-se a una causa solidària a través de la bicicleta. Des de l’Associació animen la societat a participar en este desafiament personal i solidari. Amb la inscripció, cada participant rebrà el seu mallot commemoratiu i ja estarà preparat per a pedalar contra el càncer.
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