Cocemfe València reforça l’autonomia de 49 persones amb discapacitat durant el primer semestre de 2026
El programa ‘Me cuido’ impulsat per l’entitat proporciona ferramentes per a afavorir una major independència de tots aquells usuaris adscrits
La Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de Valencia, Cocemfe Valencia, ha reforçat l’autonomia funcional i emocional de 49 persones amb discapacitat durant el primer semestre de 2026 a través del programa ‘Promoció del benestar funcional i emocional per a persones amb discapacitat’ (RHB), denominat ‘Me cuido’.
La iniciativa ha atés 33 dones i 16 homes mitjançant intervencions orientades a mantindre i potenciar la seua funcionalitat física i cognitiva. Per a això, el programa treballa la recuperació de capacitats, l’aprenentatge de tècniques adaptades per a les activitats de la vida diària i l’adequació de l’entorn, amb l’objectiu d’afavorir una major independència i autonomia personal.
El projecte també ha desenvolupat una línia específica de suport emocional, amb la participació de 12 persones en activitats grupals i 16 en atencions individuals. Estes intervencions acompanyen el procés d’acceptació i afrontament de la discapacitat, enfortixen la capacitat de presa de decisions i promouen que cada persona puga desenvolupar el seu projecte vital conforme als seus propis desitjos, necessitats i preferències, afavorint la seua permanència en l’entorn familiar i comunitari i contribuint a previndre situacions de dependència.
Més enllà del suport sociosanitari, ‘Me cuido’ contribuïx a garantir l’exercici efectiu del dret de les persones amb discapacitat a viure de manera independent i participar plenament en la comunitat, reconegut per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. D’esta manera, el programa impulsa ferramentes que afavorixen la igualtat d’oportunitats, l’autonomia personal i l’eliminació de barreres que limiten la participació social.
La presidenta de Cocemfe València, María José Martínez, destaca que «l’autonomia no consistix únicament a realitzar activitats quotidianes sense suport, sinó que cada persona puga decidir sobre la seua pròpia vida i participar en la comunitat en igualtat de condicions». En este sentit, assenyala que «acompanyar tant el benestar funcional com l’emocional permet que les persones amb discapacitat afronten el seu projecte vital amb major seguretat, reduïsquen situacions d’aïllament i exercisquen els seus drets amb major plenitud».
Este programa s’està duent a terme per Cocemfe València, amb una intervenció directa dirigida al col·lectiu de discapacitat física i orgànica, gràcies a la subvenció de 14.040,81 euros procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància.
La Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, Cocemfe València, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’agost de 1994 per un grup de persones de diferents associacions de discapacitat de la província de València, amb l’objectiu de defendre els drets de les persones amb discapacitat física i orgànica.
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