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Cocemfe reforça el suport a famílies cuidadores en la provincia de Valencia

L’entitat ha prestat 204 servicis durant els primers sis mesos de l’any per a oferir descans als familiars de persones en situació de dependència

Cocemfe ofereix un programa de suport per als familirs cuidadors de persones en situació de dependència.

Cocemfe ofereix un programa de suport per als familirs cuidadors de persones en situació de dependència. / ED

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Ricardo Soriano

València

La Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i/o Orgànica de la Província de València (Cocemfe València) va prestar durant el primer semestre de 2026 un total de 204 servicis dirigits a les onze persones participants en el programa ‘Refuerzo’, una iniciativa destinada a donar suport i oferir descans als familiars cuidadors de persones amb discapacitat en situació de dependència.

El programa, basat en la prestació de servicis professionals, integrals i especialitzats en l’entorn habitual de les famílies, es desenvolupa en col·laboració amb l’Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de la Comunitat Valenciana (AETH CV) i Auxilia València, entitats membres de Cocemfe València.

Per la seua banda, l’entitat d’utilitat pública va prestar servicis des de diferents àrees per a previndre síndromes com el de la persona cuidadora cremada, un estat d’esgotament físic, mental i emocional crònic causat per l’atenció continuada a una persona dependent. Esta situació pot comportar canvis sobtats d’humor, el descuit de la pròpia cura personal o irritabilitat cap a la persona atesa, entre altres conseqüències.

En este context, des de Cocemfe València es van dur a terme accions de suport i descans dins i fora del domicili familiar, atencions individualitzades en les quals es va oferir assessorament sobre adaptacions a la llar, així com tallers d’autocura. A més, el programa també va implementar sessions de suport psicològic individual i grupal.

Garantir suports a les persones cuidadores és fonamental per a afavorir l’autonomia personal i la permanència en l’entorn triat per les persones amb discapacitat. A més de millorar la seua qualitat de vida, estos recursos contribueixen a previndre situacions de sobrecàrrega que poden comprometre la continuïtat de les cures i l’exercici efectiu del dret a una vida independent.

Tal com explica María José Martínez, presidenta de Cocemfe València, la figura de la persona cuidadora és imprescindible perquè «sense qui cuida, no hi ha cures»: «Des de Cocemfe València considerem essencial acompanyar també les persones cuidadores, dotar-les d’eines i oferir-los un acompanyament que els permeta preservar el seu benestar i continuar desenvolupant esta tasca sense que la malaltia o la situació de dependència acaben condicionant tota la seua vida.»

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Cocemfe València desenvolupa el programa ‘Refuerzo. Descans i suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència’ gràcies a una subvenció de 16.926,95 euros de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF a la Comunitat Valenciana, impulsada per la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància.

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