Cocemfe reforça el suport a famílies cuidadores en la provincia de Valencia
L’entitat ha prestat 204 servicis durant els primers sis mesos de l’any per a oferir descans als familiars de persones en situació de dependència
La Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i/o Orgànica de la Província de València (Cocemfe València) va prestar durant el primer semestre de 2026 un total de 204 servicis dirigits a les onze persones participants en el programa ‘Refuerzo’, una iniciativa destinada a donar suport i oferir descans als familiars cuidadors de persones amb discapacitat en situació de dependència.
El programa, basat en la prestació de servicis professionals, integrals i especialitzats en l’entorn habitual de les famílies, es desenvolupa en col·laboració amb l’Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de la Comunitat Valenciana (AETH CV) i Auxilia València, entitats membres de Cocemfe València.
Per la seua banda, l’entitat d’utilitat pública va prestar servicis des de diferents àrees per a previndre síndromes com el de la persona cuidadora cremada, un estat d’esgotament físic, mental i emocional crònic causat per l’atenció continuada a una persona dependent. Esta situació pot comportar canvis sobtats d’humor, el descuit de la pròpia cura personal o irritabilitat cap a la persona atesa, entre altres conseqüències.
En este context, des de Cocemfe València es van dur a terme accions de suport i descans dins i fora del domicili familiar, atencions individualitzades en les quals es va oferir assessorament sobre adaptacions a la llar, així com tallers d’autocura. A més, el programa també va implementar sessions de suport psicològic individual i grupal.
Garantir suports a les persones cuidadores és fonamental per a afavorir l’autonomia personal i la permanència en l’entorn triat per les persones amb discapacitat. A més de millorar la seua qualitat de vida, estos recursos contribueixen a previndre situacions de sobrecàrrega que poden comprometre la continuïtat de les cures i l’exercici efectiu del dret a una vida independent.
Tal com explica María José Martínez, presidenta de Cocemfe València, la figura de la persona cuidadora és imprescindible perquè «sense qui cuida, no hi ha cures»: «Des de Cocemfe València considerem essencial acompanyar també les persones cuidadores, dotar-les d’eines i oferir-los un acompanyament que els permeta preservar el seu benestar i continuar desenvolupant esta tasca sense que la malaltia o la situació de dependència acaben condicionant tota la seua vida.»
Cocemfe València desenvolupa el programa ‘Refuerzo. Descans i suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència’ gràcies a una subvenció de 16.926,95 euros de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF a la Comunitat Valenciana, impulsada per la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància.
- La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
- La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
- Localizan una pradera de posidonia oceánica en 'excelente estado' de conservación en el Brosquil de Cullera
- La Generalitat equipara el eclipse a una situación de emergencia como la de la dana
- Calor, tormentas y riesgo extremo de incendios: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana
- Cuánto dura la totalidad del eclipse en los puntos oficiales de la Comunitat Valenciana
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- El AVE Madrid-València, interrumpido durante más de una hora por una persona junto a las vías