L’entitat financera valenciana ha obtingut el certificat de conformitat de diòxid de carboni calculat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). D’esta manera, alinea els seus objectius estratègics amb fites de reducció i compensació d’emissions, contribuint de manera directa al compliment de l’ODS13 de Nacions Unides.

Dins de l’estratègia de sostenibilitat global, Caixa Popular ha calculat la seua contribució al calfament global a través de l’estudi de la petjada de carboni de l’organització, amb la finalitat de dissenyar un full de ruta d’acció climàtica que els permeta mitigar, i fins i tot neutralitzar, els impactes generats.

Anàlisi de emissions

El projecte no consisteix només en l’anàlisi de les emissions directes i indirectes (abast 1 i 2) que estan baix el control operacional de l’organització, sinó que s’han analitzat també aquelles emissions que, estant fora del control directe de l’organització, són considerades com a representatives per a l’activitat.

Una vegada calculada la petjada de carboni, s’han definit una sèrie de mesures que permeten reduir la contribució de l’entitat al canvi climàtic, afavorint així el compromís de millora contínua de l’empresa quant a la seua relació amb el medi ambient.