La Mostra del Canvi és un concurs fotogràfic organitzat per Caixa Popular que té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat de combatre el canvi climàtic per a reduir l’impacte de les persones sobre l’entorn i el territori valencià.

Es van presentar més de 100 fotografies presentades al concurs. Entre elles es van seleccionar 10 fotografies finalistes i després d’una votació dels usuaris a través d’Instagram, es van decidir les 3 fotografies guanyadores. El primer premi va ser per a Teresa Lurbe per la fotografia «Canvi climàtic… conseqüències desastroses» amb un premi de 500€ i altres 500€ per a una ONG mediambiental, en aquest cas Xúquer Viu. El segon premi va ser per a Fernando Dario Cardozo per «Ribaroja en llamas» amb 200€ i el tercer per a Juanma Garcia per «El charco de los niños» amb 100€.

Viatje per la Comunitat Valenciana

La Mostra del Canvi de Caixa Popular va estar exposada al Jardí Botànic de València en un acte que va comptar amb les intervencions de Jaime Guemes, director d’aquest espai, i Andreu Escrivà, ambientòleg, divulgador, investigador i escriptor. Més tard, les 10 fotografies finalistes estan recorrent diferents espais de la Comunitat Valenciana, des d’oficines de Caixa Popular fins a espais socials o públics que ho sol·liciten.

La cooperativa valenciana duu a terme, des dels seus inicis, diferents línies de treball mediambientals i socials per a potenciar la conservació de l’entorn, complementant aquestes accions amb col·laboracions amb altres entitats per a la conservació de la biodiversitat de la ComunitatValenciana.