La valenciana és una societat implicada i compromesa amb la sostenibilitat medi ambiental i l’acció climàtica. I així ho demostren les entitats ecologistes, les associacions i les fundacions que desenvolupen accions i projectes que cuiden de l’entorn.

Per donar-los visibilitat, Levante-EMV, amb la col·laboració de Caixa Popular, inauguren hui esta secció —‘sostenibilitat’—, que pretén difondre i donar veu a les entitats i accions que estiguen contribuint en estos camps i, alhora, participant directament en crear un millor futur per al territori valencià. A més a més, esta secció vol donar també espai a les novetats i innovacions que es produïsquen en el camp empresarial i cooperatiu que treballen en favor de la sostenibilitat o la reducció del calfament globals.

Un compromís: la sostenibilitat

La defensa i preocupació per l’entorn valencià és part de la raó de ser de CaixaPopular. Des de l’entitat expliquen que «som també veïns de la Comunitat Valenciana i ens preocupa el nostre entorn». Per això, estan compromesos amb la solidaritat en els seus diferents vessants i sentits.

Este valor servix per a definir les accions que es duen a terme per part de la cooperativa. De fet, porten dècades desenvolupant col·laboracions en projectes que «considerem històrics i sense els que no entendríem ja la nostra forma de funcionar —, n’aseguren—. Totes estes iniciatives tenen la mateixa intenció: millorar l’entorn d’allà on ens implantem».

Els seus objectius són, entre d’altres, la millora de l’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, l’increment de la inversió en desenvolupament i serveis amb baix impactes i el reforç de la capacitat de resiliència.

Accions sostenibles

L’entitat pretén cohesionar les accions en el terreny de la sostenibilitat en el futur Pla de Sostenibilitat, que servirà com a full de ruta de les iniciatives a desplegar. Tanmateix, moltes d’estes accions ja estan en marxa.

Una d’elles és la instal·lació de places solars a la seu de Caixa Popular, realitzada durant l’any 2022. Es tracta sols del tret d’eixida del compromís de la cooperativa per millorar l’eficiència energètica i contribuir a la neutralització, per reabsorbir el carboni en l’ambient i ajudar a la neteja de l’aire valencià. Ho fa amb la inclusió de materials que absorbixen el diòxid de carboni;materials que suposen un augment de la despesa i la inversió però que són una aposta per la sostenibilitat.

A més a més, Caixa Popular col·labora amb altres entitats de referència com Acció Ecologista-Agró o la Fundació Oceanogràfic, entre d’altres. D’esta manera, estes organitzacions poden incrementar el seu treball i desenvolupar la seua tascaen favor de la biodiversitat i el medi ambient valencians.