Durant els dies de Falles a València es multipliquen el consum de recursos, els desplaçaments, l’activitat comercial o l’ús d’energia, entre altres. Per això, l’Ajuntament de València i la Fundació València Clima i Energia han decidit elaborar un llistat amb consells fallers per poder compaginar el gaudi de la festa i el respecte al medi ambient.

Per a Alejandro Ramon, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, «el medi ambient s’ha de cuidar durant tot l’any, però els dies dels excessos de la festa són una bona excusa per a recordar que els hàbits responsables poden ajudar a la preservació del nostre ecosistema sense renunciar a disfrutar de les festes i les tradicions».

Els consells per a fallers i visitants van encaminats a reduir el consum d’energia i la generació de residus. Així, la guia recomana l’ús del transport públic per als desplaçaments i recorda el servei de 24 hores que presta l’EMT i MetroValencia durant aquests dies. A més, insta a respectar els horaris i les zones verdes a l’hora de cremar pólvora o llançar petards.

Per als fallers i falleres, recorda la importància d’anar incorporant materials ecològics en els monuments, o les bombetes LED per a la il·luminació dels carrers i dels casals, així com la utilització de vaixelles i coberts reutilitzables en els dinars i sopars de les comissions o els gots no-plàstics per a les revetlles. També recorda que els generadors elèctrics són poc sostenibles i que cal disposar de contenidors diferenciats per a ajudar a triar el reciclatge el vidre, el plàstic o el paper el màxim possible.

Implicats en la sostenibilitat

«Els fallers i les falleres són un col·lectiu veïnal molt implicat en les polítiques de sostenibilitat. Són els primers que volen el seu barri net i una ciutat més habitable —afig Alejandro Ramon—. Cada vegada són més les comissions que implementen polítiques de sostenibilitat. Les Falles són compatibles amb el respecte al medi ambient i cada any són més les falleres i els fallers que incorporen xicotets gestos en els hàbits de la festa que denoten la seua sensibilitat ecològica».

Programar xarrades i activitats de divulgació i conscienciació sobre transició ecològica, pensar a incorporar menjar saludable i de proximitat pels dinars i sopars del casal o productes de comerç just, així com triar, sempre que siga possible, flor de temporada i autòctona per a l’Ofrena i la resta d’actes fallers són altres dels consells.