En 2020, Oxfam Intermón i la Unió van començar la comercialització de taronges i mandarines de cultiu ecològic valencianes a través de la botiga en línia de l’organització. En 2021, es van exportar 60 tones de mandarines, taronges i llimes a Àustria a través de la principal organització de Comerç Just del país (EZA). En la collita 22-23 s’han exportat més de 80 tones i s’han començat operacions a França i Alemanya.

«Amb aquesta iniciativa, avancem en el nostre projecte de traslladar a Espanya el treball que fem des de fa dècades en suport a productores i productors de comerç just d’Àsia, Àfrica i Amèrica», afirma Paco Juan, responsable de Comerç Just d’Oxfam Intermón. «Les xicotetes explotacions agràries al nostre país són una manera de mantindre viu el medi rural, de distribuir la riquesa i preservar millor el medi ambient. Aquest model està amenaçat per uns preus cada vegada més baixos i falta d’alternatives viables».

Els cítrics procedeixen de xicotetes explotacions d’agricultores i agricultors associades a la Unió de Llauradors, organització professional agrària majoritària en el camp valencià. Una part del preu pagat per quilo de mandarina, a més, anirà destinat a l’ONG Llauradors Solidaris, que forma i assessora a persones en risc d’exclusió social. Moltes d’aquestes persones poden trobar la seua primera oportunitat laboral com a treballadores o treballadors agrícoles.

Artesanals i de proximitat

Tant taronges com mandarines són de varietats autòctones i de temporada, es recullen de manera artesanal i la proximitat geogràfica i la falta d’intermediaris aconsegueixen que entre la seua recol·lecció i l’arribada als domicilis de les persones compradores transcórreguen en pocs dies.

«És un producte ecològic, que ajuda a persones en risc d’exclusió soci laboral i assegura que no hi ha explotació laboral per als treballadors del camp, que reben salaris dignes per la seua labor. Estem enfortint un sector vital amenaçat des de fa dècades. En tota Europa es demanden cada vegada més productes amb aquests criteris, i des d’Oxfam Intermón volem oferir una resposta responsable i sostenible», explica Paco Juan. Oxfam Intermón treballa des de fa dècades en l’àmbit del comerç just, que implica condicions de treball i salaris dignes i igualtat entre homes i dones.