Afaco i L’Animeta impulsen enguany el projecte «Més que cuinar, cuidar-te», que connecta a persones amb diversitat funcional intel·lectual amb l’alimentació. Ha sigut subvencionat en la convocatòria d’Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món atorgades per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción.

L’alimentació és el pilar essencial de tota espècie però, contràriament, la humana sembla que cada vegada es preocupa menys de la producció, la procedència i la qualitat del que menja. I en aquest context naix «Més que cuinar, cuidar-te», que torna a posar l’alimentació al centre. Com sorgeix la idea del projecte?

La primera idea del projecte va ser el foment de l’autonomia, ja que les famílies van envellint i les persones amb diversitat funcional han d’assumir més responsabilitats en la vida diària. Però alimentar-se és més que menjar: és prendre decisions raonades, basades en el coneixement de la salut, la higiene, la producció alimentària i el medi ambient. Així aconseguim una vida més sana, un millor futur del planeta i, com a valor afegit, que la discapacitat no siga una barrera per a participar en els processos de millora social que afecten a la ciutadania.

I el desenvolupeu amb L’Animeta, una associació per a l’agricultura ecològica que porta anys treballant per reconnectar amb la terra i l’aliment. Què us aporta a les dos entitats aquesta col·laboració?

Les persones amb diversitat funcional intel·lectual necessiten entendre tot el procés i «cultivar la seua pròpia matèria primera». Participar en els processos de recollida de residus orgànics per a fer compostatge i fer tallers en l’hort els ajuda a comprendre tot el cicle de producció i reciclatge del producte. L’experiència de L’Animeta en aquest camp és fonamental en el projecte. L’Animeta pot veure el seu producte valorat i obrir el seu camp educatiu ja que des d’Afaco es presta assessorament i material de suport per als tallers.

El projecte «Més que cuinar, cuidar-te», va dirigit a persones amb diversitat funcional intel·lectual. Quina era, en general, la relació inicial de les persones que formen part del projecte amb l’alimentació saludable?

Són conscients pel que els diuen les seues famílies que és important alimentar-se bé, però cal explicar en què consisteix aquest «bé». Ara estan aprenent d’on provenen els aliments, quants quilòmetres recorren alguns fins a arribar a la taula, i quina quantitat i amb quina freqüència cal ingerir-los.

Quines accions s’han fet o teniu previstes fer?

S’han realitzat sessions de cuina que porten aparellades accions d’higiene alimentària per a una bona manipulació.

També s’ha treballat la piràmide alimentària, tenint en compte els criteris fixats en l’estratègia NAOS (Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat) del Ministeri de Sanitat i estem treballant la importància dels productes de proximitat.

Seguirem amb les visites a l’hort, que aprofitem per a continuar parlant de menjar saludable i ajudant en les zones de cultiu, en les qual, gran part dels xics i les xiques que estan gaudint del programa, han estat ja.

Totes les accions tant desenvolupades com previstes van més enllà de l’aliment: suposen reconnectar amb la terra, amb la tradició, amb els coneixements adquirits al llarg de la història i, en general, com indica el nom del projecte, en «cuidar-se». Com creieu que beneficiaran les accions del projecte a les persones participants?

Hem observat que ha augmentat la confiança de les famílies en les habilitats culinàries adquirides i estan deixant que participen més activament en aquesta faceta de la vida diària.

A més de dotar-los d’autonomia en l’àmbit domèstic, estan adquirint coneixements que els permeten crear opinió i poder tindre una participació social més activa.

Tot i ser un projecte de recent creació, enguany ha rebut ja una ajuda en la convocatòria de Projectes Que Canvien el Món impulsada per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción. Què significa aquesta ajuda per «Més que cuinar, cuidar-te»?

És un projecte que Afaco volia començar, però no tenia recursos. Esperem que servisca com a primer pas per a establir un programa estable.