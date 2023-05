Un estudi liderat per la Universitat d’Alacant (UA) i publicat en la revista Bird Conservation International alerta del descens de més d’un 66 % de la població de l’alosa becuda després de la borrasca Filomena. Aquest fenomen meteorològic va ser la major tempesta de neu que ha succeït a Espanya en els últims 50 anys i, a més, va ser precedida per una setmana de fred extrem que va deixar temperatures entorn dels -5 °C i -15 °C en les zones afectades i registres inferiors als -33 °C en algunes localitats. L’alosa becuda ha sigut catalogada recentment a Espanya com a espècie en perill d’extinció.

Tal com assenyala Cristian Pérez-Granados, autor principal de l’article i investigador distingit Beatriz Galindo del Departament d’Ecologia de la UA, «l’objectiu d’aquest estudi ha sigut ampliar el coneixement científic sobre l’impacte dels fenòmens meteorològics extrems, com el viscut el mes de gener passat del 2021 a Espanya amb la borrasca Filomena, en la dinàmica poblacional de la fauna en perill, ja que aquests esdeveniments poden representar una amenaça general per a la diversitat».

En aquest sentit, cal ser conscients que la freqüència i intensitat d’aquests fenòmens meteorològics extrems poden augmentar en moltes regions en les pròximes dècades a causa del canvi climàtic. «En aquest treball utilitzem l’alosa becuda com a model d’estudi per ser una espècie amb seguiment anual en diverses localitats i per ser una espècie resident, amenaçada i amb una selecció d’hàbitat molt especialitzada», afig.

Els investigadors han analitzat els canvis en l’abundància d’alosa becuda abans i després de la Filomena en 14 poblacions de les províncies de Sòria, Lleida, Múrcia, Burgos, Segòvia i València. Segons els resultats obtinguts, durant el període de control, entre 2017 i 2020, l’espècie va patir un declivi anual global del 19,4 % per a les 14 poblacions mostrejades. No obstant això, el declivi mitjà després de la borrasca Filomena va ser del 66,5 % per a set poblacions monitorades tant l’any anterior com el posterior a Filomena, és a dir, en el període de 2020 i 2021.

«En el transcurs de la borrasca, la neu va cobrir el sòl durant més de deu dies en el centre i l’est d’Espanya, la qual cosa unit a la posterior onada de fred extrem podria haver reduït la capacitat de l’espècie per a trobar recursos alimentosos i per a termorregular adequadament, obligant-la a realitzar desplaçaments de llarga distància o ocupar zones de baixa qualitat», detalla l’investigador Gerard Bota, responsable del Grup de Biologia de la Conservació de l’el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i també autor de l’article. «Aquests desplaçaments poden augmentar el risc de mortalitat dels individus en dispersió i, per tant, afectar dràsticament la dinàmica poblacional i la conservació de l’espècie», assenyala.

Encara que presos amb la deguda prudència, els resultats d’aquest treball podrien ser representatius de l’impacte que els esdeveniments climàtics extrems poden tindre en els ocells amenaçats a causa de l’escàs nombre d’estudis que han avaluat l’impacte d’aquesta mena de fenòmens en la fauna.