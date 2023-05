El Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides (Pnuma) ha dissenyat una recepta amb solucions amb les calcula que es podria reduir un 80 % la contaminació per plàstic d’aquí a 2040, sempre que els països i les empreses facen «canvis profunds» tant a les seues polítiques com al mercat a través de l’ús de tecnologies ja existents.

En un informe publicat aquest dimarts, ‘Tancar l’aixeta: com el món pot acabar amb la contaminació plàstica i crear una economia circular’, el Pnuma analitza la magnitud dels canvis que veu necessaris per acabar amb la contaminació plàstica i generar una economia circular just abans de l’inici de la segona ronda de negociacions a París per aconseguir un acord global vinculant per combatre la contaminació plàstica, que tindran lloc del 29 de maig al 2 de juny.

La directora executiva del Pnuma, Inger Andersen, denuncia que la forma de producció, utilització i rebuig dels plàstics «està contaminant els ecosistemes, creant riscos per a la salut humana i desestabilitzant el clima». Per això, anima a seguir el full de ruta que planteja el Pnuma per reduir «dràsticament» aquests riscos, adoptant un enfocament circular que mantinga els plàstics fora dels ecosistemes, el cos humà i l’economia.

A la seua recepta, el Pnuma suggereix eliminar primer els plàstics «problemàtics i innecessaris» per reduir la mida del problema i, a continuació, demana incorporar tres canvis al mercat: reutilitzar, reciclar i reorientar i diversificar productes.

Tot i això, aquest organisme de l’ONU admet que, fins i tot amb totes aquestes mesures, serà encara necessari gestionar amb seguretat 100 milions de tones mètriques de plàstics de productes d’un sol ús i de vida curta cada any fins al 2040, a més d’abordar la gestió del llegat significatiu de la contaminació plàstica ja existent.

En aquest àmbit, aposta per establir i implantar estàndards de disseny i seguretat per eliminar les deixalles plàstiques no reciclables i responsabilitzar els fabricants pels productes que desprenen microplàstics, entre d’altres.

Amb tot aquest pla, el Pnuma considera que canviar a una economia circular permetria estalviar 1.270 milions de dòlars, inclosos els costos i ingressos del reciclatge i un estalvi de 3.250 milions de dòlars en les externalitats evitades a la salut, el clima, la contaminació del aire o la degradació de l’ecosistema marí, a més d’altres costos derivats de litigis.

Entre els beneficis, a més, destaca que aquest canvi podria contribuir a una creació de 700.000 llocs de treball el 2040, sobretot a països de baixos ingressos i milloraria significativament el mitjà de vida de treballadors d’entorns informals.