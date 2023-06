AFA Catarroja i l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del CEIP Joan XXIII de Catarroja han impulsat Trobades Eco-Intergeneracionals, un projecte que pretén connectar a les persones malaltes d’Alzheimer i altres demències i els seus sabers amb la joventut; tot allò, des d’una mirada ecològica. Aquest projecte és un dels tretze subvencionats en la 29ª convocatòria d’Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món atorgades per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción.

Quin és l’objectiu d’impulsar les Trobades Eco-Intergeneracionals?

El principal objectiu d’aquest projecte és fomentar el desenvolupament personal, social i cultural a nivell intergeneracional consolidant el seu paper com a membres actius de la nostra comunitat, a través d’activitats que fomenten la gestió responsable dels recursos, el treball cooperatiu, la dignitat i la inclusió.

I d’on sorgeix la idea?

La idea del projecte sorgeix de la necessitat de implementar una activitat d’aquestes característiques, ja que no hi havia cap programa intergeneracional en la nostra localitat ni al voltant i de la necessitat de compartir vivències entre persones de diferents edats.

Com beneficien a les persones malaltes d’Alzheimer o amb altres demències aquests espais de connexió, tant interpersonals com amb el medi?

Els beneficis que s’obtenen en este tipus de projectes són diversos, com ara crear relacions entre diferents generacions, afavorir una visió positiva d’aquesta població eliminant possibles estereotips relacionats amb aquesta i destacar les seues fortaleses. A més, també s’impulsa un envelliment actiu on la persona participa de manera activa i es promou una igualtat de la població evitant cap tipus de discriminació. Altres beneficis obtinguts de la participació en aquestes activitat són l’increment del sentiment d’utilitat de la persona en el seu entorn i l’augment de la seua autoestima i el seu benestar.

El projecte el desenvolupeu conjuntament amb l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes AMPA del CEIP Joan XXIII. Quin paper desenvolupa cada entitat i les persones que en formen part?

Per part de l’AMPA del CEIP Joan XXIII s’encarreguen de cedir l’espai per a realitzar el projecte, d’organitzar el professorat que col·labora en l’execució de l’activitat i en la planificació del dia, així com l’avaluació de les jornades. Des d’AFAC realitzem les funcions de creació, planificació, execució i avaluació de les activitats que es van a dur a terme en aquest projecte.

I tot el projecte el desenvolupareu posant l’ecologia al centre. Com ho fareu?

Hem proposat activitats a realitzar conjuntament entre les dos generacions basades en temàtiques com tintar ous de pasqua amb productes naturals, fer manualitats amb materials reciclats per a donar-los una segons utilitat, l’ús de les noves tecnologies i crear espais de diàleg en el qual es puga debatre sobre estes temàtiques i altres relacionades.

El vostre projecte ha rebut enguany una ajuda en la convocatòria de Projectes Que Canvien el Món impulsada per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción. Què significa aquesta ajuda per vosaltres i pel vostre projecte?

D’una banda, significa el reconeixement a un projecte d’aquestes característiques, en el qual tractem de promoure coneixements relacionats amb el reciclatge i la sostenibilitat, emmarcats dins dels objectius de l’ODS. I, d’altra banda, compartir experiències amb persones amb malalties neurodegeneratives, amb la finalitat de normalitzar estes dolències i, al mateix temps, fomentar les capacitats de les persones afectades.