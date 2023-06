La sostenibilitat és un aspecte molt rellevant per a la compravenda en línia. Ho és, de fet, per al 66 % dels consumidors i les consumidores espanyoles com així ho detalla la tercera edició de ‘Pulso Digital’, un informe sobre l’evolució i les tendències en els hàbits de consum de la societat espanyola realitzat per Adevinta Spain, la companyia propietària de portals com Fotocasa, Infojobs i Milanuncios, entre d’altres.

L’anàlisi assenyala que la sostenibilitat és una «tendència a l’alça» en el comerç digital, especialment, per a les generacions joves, les més conscienciades amb esta qüestió. Les xifres extretes de la mostra recollida a l’informe revelen que aquells que «més aposten» per la compravenda digital són els pertanyents a la generació Z, amb un 79 %, i els Mil·lennistes, amb un 77 %. El seu índex de compres digitals supera amb ampli marge a les persones de la generació dels Baby Boomer, el 59 % dels quals compren per internet, o als majors de 65 anys, amb un 50 % de compres en línia. Estos dos últims blocs consideren que la sostenibilitat «no és un factor tan rellevant» en el consum. Estes xifres demostren, a més a més, que el comerç digital ha crescut «de forma significativa». L’estudi indica que fins al 97 % de la ciudadania espanyola va comprar o vendre productes o serveis de forma on-line durant l’últim any. Per comunitats autònomes, les més digitalitzades en el terreny del consum són La Rioja, Múrcia, Andalusia, Cantàbria i Madrid. Compravenda de segona mà Un altre dels factors que evidencia la preocupació per la sostenibilitat és el creixement de la compravenda de segona mà. Segons les conclusions d’Adevinta, huit de cada deu persones consideren que fomentar-la «ajuda a reduir la fabricació de nous productes i fomenta l’economia circular». El mercat de la compravenda de segon ús permeté un «estalvi a Espanya de l’emissió de més de 920.000 tones de diòxid de carboni (CO2) l’any 2022», reconeix el CEO d’Adevinta Spain, Román Campa; el que és una mostra de la contribució d’este mercat per al medi ambient. «És sostenibilitat en el consum sense sacrificar la comoditat en l’experiència de l’usuari», apunta. I tot això en un context de mercat en què «l’usuari està cada volta més acostumat al fet que tot li ho envien porta a porta», amb total comoditat. La industria española de la moda es la tercera con más cuota de mercado 'online' en Europa Entre els productes de segona mà preferits pels consumidors, es troben els articles de moda així com els complements, la demanda dels quals s’ha incrementat en més d’un 30 % en l’últim any. Per darrere, se situen les compres dels sectors d’aficions i oci, l’habitatge i el jardí.