La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) ha iniciat una obra d’emergència per a retirar en 500 metres del tram final del riu Xúquer, aigües amunt de l’assut de Cullera, una falaguera flotant exòtica, una espècie invasora originària de Sud-amèrica que ha provocat l’aparició d’una capa verdosa que pot generar problemes en la qualitat de les aigües.

L’actuació que s’està desenvolupant per a retirar la població de Azolla filliculoides, que costarà uns 40.000 euros, respecta els cabals ecològics circulants pel riu sense dificultar l’atenció de les demandes, segons informa la CHJ.

Els treballs tenen l’objectiu de retirar aquesta espècie exòtica invasora al més prompte possible per a evitar perjudicis mediambientals en les aigües.

L’equip de treball que s’ha desplaçat fins a la zona afectada està compost per una xicoteta embarcació que espenta les falagueres flotants fins a la riba, on són retirats per una retroexcavadora. També s’estan col·locant barreres flotants en diversos punts d’aquest tram del Xúquer per a evitar l’expansió i proliferació de l’azolla, segons les fonts, que indiquen que l’actuació respecta els cabals ecològics circulants pel riu al mateix temps que no impedeix l’atenció de les demandes.

Segons les fonts, el passat 14 de juny, la CHJ va rebre un avís sobre l’aparició d’una capa verda flotant en el tram final del Xúquer i un equip tècnic que es va traslladar immediatament fins a la zona va constatar que aigües amunt de l’assut de Cullera existien uns 500 metres de llit ocupats, majoritàriament, per Azolla filliculoides.