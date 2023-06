El centre tecnològic Itene mostrarà dijous que ve, 29 de juny, els resultats tangibles dels projectes de R+D que ha desenvolupat al costat del teixit productiu, centrats en la sostenibilitat i la innovació, i que abasten des de nous materials reutilitzables fins a sensors per a detectar patògens o un laboratori de mobilitat sostenible.

«Itene Techoshow: Tecnologies per a un món més segur i sostenible» serà el primer esdeveniment que aculla el nou edifici de Itene al Parc Tecnològic de Paterna, per la qual cosa a més els responsables empresarials podran també conéixer les seues instal·lacions, la construcció de les quals ha suposat una inversió de 3,4 milions d’euros amb el suport i finançament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). El nou edifici permet desenvolupar a escala preindustrial noves tecnologies relacionades amb la valorització de residus o per al reciclatge dels envasos i embalatges, entre altres usos.

El director gerent del centre tecnològic, Javier Zabaleta, ha destacat que l’objectiu d’esta trobada és «mostrar a tota la indústria, especialment la valenciana i la indústria R+D -que representa el 87 % de l’activitat d’Itene- totes les tecnologies que està desenvolupant el centre perquè el món siga més segur i sostenible». «La sostenibilitat és un repte de tota la indústria dins de les seues polítiques de responsabilitat social corporativa», però a més ha incidit en ara «hi ha noves regulacions per part d’Europa, el Ministeri de Transició Ecològica i les comunitats autònomes que són molt més ambicioses». La sostenibilitat «ja no és només una qüestió de sensibilització» de les empreses, «sinó que a més és una qüestió reglamentària i normativa, perquè s’ha establit una nova legislació amb uns reptes molt més ambiciosos» tant des de Brussel·les com el Govern d’Espanya i les CCAA.