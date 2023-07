La Fundació València Clima i Energia ha posat en marxa el seu Estiu DiverActiu 2023 amb un programa replet d’activitats gratuïtes per a famílies en el Observatori del Canvi Climàtic municipal situat en el barri del Cabanyal. Hi ha activitats per a menors a partir dels 3 anys com a contacontes L’abella zoom zoom, El riu d’Elena o La música de la selva o tallers de manualitats i experiments científics per a xiquets i xiquetes a partir dels 8 anys sobre fons marins i aiguamolls que ajuden a entendre les causes i les conseqüències del canvi climàtic.

Per a Juan Carlos Caballero, regidor de Medi Ambient de València «l’Observatori del Canvi Climàtic és un refugi on les famílies amb xiquets puguen passar una bona estona alhora que aprenen. Es tracta d’oferir activitats lúdiques i al mateix temps didàctiques. Totes les activitats són gratuïtes i aprofitem la ubicació de l’Observatori en el Cabanyal, molt prop de la platja, per a aprendre i divertir-nos amb activitats en la mar o relacionades amb els ecosistemes marins». Una de les activitats amb més demanda, programada per al 8 de juliol, és una eixida amb els menors i els seus acompanyants a la platja de la Malva-rosa per a recollir restes antròpiques i naturals. Amb ells, després d’analitzar-los en el Observatori, confeccionaran un panell de degradació de residus que quedarà exposat en el centre. Unes altres de les activitats que resulten més atractives per a les famílies són les relacionades amb l’alimentació saludable i sostenible. Amb jocs interactius, els xiquets i xiquetes i els seus familiars aprenen que és possible menjar sa i amb això contribuir a un planeta més sostenible, consumint fruites i verdures fresques, aliments poc processaments que no tenen per què ser més cars si són productes de temporada i de proximitat.