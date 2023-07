El 74 % dels consumidors espanyols considera importants les qüestions mediambientals en la seua decisió de compra, segons es desprén de l’últim informe d’Aecoc Shopperview, que incorpora la visió de les empreses de gran consum.

A més, el 50 % de la societat espanyola ha deixat de comprar productes de marques que consideren no sostenibles, i fins i tot, ha canviat d’establiment per a continuar comprant productes sostenibles més barats, segons va comentar la gerent de Sostenibilitat d’Aecoc, Cinta Bosch, durant la novena Trobada ‘#DecirHaciendo’ de Consum sobre Economia Circular, celebrada el passat dimarts a València.

«Fins i tot, en un moment com l’actual, en el qual el factor preu és determinant en la decisió de compra, els consumidors reclamen productes saludables, convenients i sostenibles», va explicar Bosch, que va indicar que les empreses de distribució treballen per a donar resposta a esta creixent preocupació, segons va informar Consum en un comunicat.

Huit de cada deu empreses de distribució a Espanya utilitzen plàstic reciclable o reutilitzable en els seus productes o processos, i el 34 % d’elles té previst augmentar el seu ús, segons es desprén de l’últim Informe sobre Sostenibilitat en el Gran Consum. A més, el 95 % d’elles disposa de mesures per a la separació o recuperació de residus.

Economia circular

No obstant això, l’economia circular no seria possible si, a més de la voluntat de les empreses, no existiren gestors de residus d’envasos intermediaris que oferiren solucions sostenibles per a la fabricació de nous envasos reciclats i reciclables.

Com a exemple ha posat el cas de Saica Natur, que fabrica envasos a partir de residus de cartó i plàstic de les empreses. Es tracta de la gestora que recicla i valora tots els residus de la cooperativa en les seues sis plataformes logístiques i la seua seu de Silla.

A més, també està desenvolupant des de 2022, un projecte d’economia circular amb Consum que transforma el Poliestiré Expandit (EPS), conegut popularment com porexpan, procedent dels residus recuperats en les plataformes logístiques de la cooperativa de supermercats, en mobles per a la secció de forn dels seus supermercats.

Esta iniciativa permet el reciclatge, transformació i reintroducció de 10.000 kg de plàstic, i s’ha implantat ja en 49 botigues, segons va explicar en la trobada el director de desenvolupament de negoci de Saica Natur, Marc López. Esta mesura s’anirà estenent progressivament a tota la xarxa fins a l’any 2025.

El cap d’Àrea de Sostenibilitat de Consum, Elías Amor, va afirmar el compromís de la companyia amb l’economia circular a través del treball de l’ecoeficiència en el consum de materials i la recollida selectiva i valorització dels residus. Amor va destacar la reducció de plàstic, com la bossa de 70 % de plàstic reciclat; la bossa compostable de les seccions de frescos i l’ecodisseny per a l’embalatge de marca pròpia Consum, entre altres mesures.