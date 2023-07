La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat que l’Observatori de Salut i Canvi Climàtic (OSCC), reforçarà i perfeccionarà els sistemes d’alerta primerenca perquè els ciutadans puguen estar preparats i afrontar els fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més «complicats de gestionar».

Així ho va explicar la ministra, en declaracions a Efe, moments abans del Consell de Ministres que està previst que aprove la creació d’este Observatori, un organisme amb una visió integral des del punt de vista de la ciència, la investigació, la salut i el medi ambient i centrat en evitar els pitjors efectes del canvi climàtic.

En este punt, la ministra ha matisat que l’Observatori també mesurarà l’eficàcia de les decisions impulsades en episodis extrems com el d’esta tercera onada de calor, que afecta a quasi tot el país, i on el mapa meteorològic ha mostrat temperatures disparades entre els 42-44 graus, cada any més intenses i amb efectes directes en la salut.

«És important preparar-nos i desenvolupar capacitats comptant amb la implicació de les institucions, per a facilitar que estes onades de calor, cada vegada més recurrents, no es cobren noves vides», perquè en realitat, «el canvi climàtic mata», tal com ens recorden els científics, ha assenyalat Ribera.

L’Observatori se sustenta en tres ministeris: Ciència, aporta el coneixement i la investigació dels centres públics i privats; Sanitat, els seus indicadors permetran generar informació vàlida de les afeccions en salut; Medi Ambient, proporciona les polítiques climàtiques i la incorporació en el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC).

Els sistemes d’alerta permetran una capacitat de resposta més ràpida davant les inclemències meteorològiques

Per a la vicepresidenta, este organisme augmentarà la capacitat de divulgació cap als ciutadans, «molt important» quan es produeix una onada de calor, encara que ha destacat que, Europa, per exemple, és probablement el continent més segur des del punt de vista de la capacitat de resposta enfront de fenòmens meteorològics extrems com la calor i fred extrem.

Ribera ha lamentat que la setmana passada es van succeir 3 dies en què es van fixar consecutivament els rècords de màxima a escala global i hui dia es continuen batent tots els rècords de temperatura en l’oceà Atlàntic, dades que, al seu judici, posen de manifest fins a quin punt en el nostre dia a dia vivim en una «normalitat diferent».

Així, ha apostat per renunciar a eixa «normalitat» atípica que pose en risc la qualitat dels sòls, per la capacitat d’assegurar l’aliment i aigua, combatre la desertificació i per la reducció d’emissions, «una de les accions que millor podem fer, perquè encara, i durant molt de temps patirem els efectes del canvi climàtic».

En este punt, la ministra, i número dos per Madrid en les pròximes eleccions del 23J, ha manifestat la seua preocupació per l’existència en el panorama polític espanyol de partits negacionistes del canvi climàtic.

Un perill «negar-lo»

«Em sembla una irresponsabilitat adoptar eixa postura», ha incidit Ribera, per a assenyalar que el pitjor que es pot fer davant un perill és «negar-lo o ignorar-lo» i ha recordat que el canvi climàtic és una gran amenaça per a les persones i els ecosistemes, però també per a l’estabilitat econòmica i el progrés dels sectors econòmics.

Per això -ha continuat- quan el Fòrum Econòmic Mundial, el Banc Mundial i les institucions multilaterals posen de manifest que el canvi climàtic és una de les grans amenaces per a l’estabilitat econòmica mundial, cal prendre-ho de debò. «Alguns partits neguen la seua existència fent demagògia sobre aquest tema o prefereixen mirar per a un altre costat perquè els molesta, però el pitjor que podem fer és evitar el debat», ha finalitzat la ministra.