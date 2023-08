Les temperatures extremes, la creixent escassetat d’aigua —amb els embassaments al 42 %— i el risc de desertificació del 75 % del sòl espanyol han impactat sobre el paisatge, els ecosistemes, la biodiversitat i el territori, uns efectes que han sigut fotografiats per Greenpeace per a demostrar la «gravetat» del canvi climàtic.

L’organització, que ha sobrevolat la Península Ibèrica juntament amb el fotògraf Pedro Armestre, al·ludeix a l’evidència científica que demostra una progressiva expansió de climes àrids i a la reculada dels climes temperats i freds a Espanya. Per a frenar-ho, Greenpeace ha proposat establir un pla per a la transició ecològica, i garantir el dret a l’aigua a través d’una gestió pública eficient dels recursos hídrics que abaratisca el seu cost i que utilitze tecnologies més eficients, així com implementar mesures d’estalvi.

Així mateix, l’entitat ha subratllat la transició dels incendis com a modeladors del paisatge a una «terrible amenaça» per a Espanya, que cada vegada prenen més força i són difícils de controlar. Per a això veu «imprescindible» millorar la gestió forestal anual i eliminar matolls per a reduir la densitat d’arbratge i que es puga integrar al món rural.

Sequeres deu vegades pijors

Greenpeace assenyala que Espanya és el segon país europeu que demanda més aigua de la disponible, al que se suma el consens dels experts, els qui afirmen que les sequeres futures seran deu vegades pitjors que les actuals. En aquest cas, els períodes prolongats de sequera i calor reduiran la disponibilitat d’aigua dolça i amenaçaran el rendiment agrícola, la qual cosa pot conduir a l’escassetat d’aigua i una pujada de preus dels aliments.

Greenpeace ha reclamat avanços cap a la transició agrològica a través de la transformació de les produccions agrícoles intensives a explotacions sostenibles, diversificades i amb baix consum d’aigua, per al que és necessari incrementar l’agricultura ecològica en un 30 % de la superfície per a 2030 i el 100 % en 2050.

El canvi climàtic també ha accelerat la pèrdua de biodiversitat, com ha ocorregut en Doñana, a més de que aquesta és la sisena extinció massiva d’espècies, que està motivada per l’activitat humana, la qual cosa ha provocat que un milió d’espècies s’enfronten a la desaparició en qüestió de dècades. Davant aquesta amenaça, és necessària la protecció d’almenys el 30 % de terra i oceans per a 2030 a través de la implementació del Pla Nacional d’Adaptació enfront del canvi climàtic.