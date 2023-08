Els esdeveniments extrems a l’Antàrtida, com les onades de calor oceàniques i la pèrdua de gel, quasi segurament es tornaran més comuns i més severs, constata una nova investigació. Ara que es necessita una acció dràstica per a limitar el calfament global a l’objectiu de l’Acord de París de 1,5 °C, els científics adverteixen que els extrems recents a l’Antàrtida poden ser la punta de l’iceberg.

L’estudi revisa l’evidència d’esdeveniments extrems a l’Antàrtida i l’Oceà Austral, inclòs el clima, el gel marí, les temperatures de l’oceà, els sistemes de glaceres i plataformes de gel, i la biodiversitat en la terra i la mar.

Conclou que els entorns fràgils de l’Antàrtida «bé poden estar subjectes a estrés i danys considerables en els pròxims anys i dècades», i demana una acció política urgent per a protegir-ho.

«El canvi antàrtic té implicacions globals», va dir en un comunicat l’autor principal, el professor Martin Siegert, de la Universitat de Exeter. «Reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a zero net és la nostra millor esperança per a preservar l’Antàrtida, i això ha de ser important per a tots els països i individus del planeta». El professor Siegert va dir que els ràpids canvis que ara estan ocorrent a l’Antàrtida podrien posar a molts països en incompliment d’un tractat internacional.

«Els signataris del Tractat Antàrtic es comprometen a preservar el medi ambient d’aquest lloc remot i fràgil», va dir. «Les nacions han de comprendre que, en continuar explorant, extraient i cremant combustibles fòssils en qualsevol part del món, el medi ambient de l’Antàrtida es veurà cada vegada més afectat de manera incompatible amb el seu compromís», defensen.