S’han trobat partícules de plàstic microscòpiques en els greixos i els pulmons de dos terços dels mamífers marins en l’estudi de microplàstics oceànics d’un estudiant de postgrau. La presència de partícules de polímer i fibres en aquests animals suggereix que els microplàstics poden viatjar fora del tracte digestiu i allotjar-se en els teixits.

L’estudi, programat per a l’edició del 15 d’octubre de Environmental Pollution, va aparéixer en línia aquesta setmana. Els danys que els microplàstics incrustats podrien causar als mamífers marins encara no s’han determinat, però altres estudis han implicat els plàstics com a possibles imitadors d’hormones i disruptors endocrins.

«Aquesta és una càrrega addicional a més de tota la resta que enfronten: el canvi climàtic, la contaminació, el soroll, i ara no sols estan ingerint plàstic i bregant amb els trossos grans en els seus estómacs, també estan sent interioritzats», va dir en un comunicat Greg. Merrill Jr., un estudiant graduat de cinqué any en el Laboratori Marí de la Universitat de Duke. «Alguna proporció de la seua massa ara és plàstic».

32 animals encallats

Les mostres d’aquest estudi es van obtindre de 32 animals encallats o recol·lectats per a subsistència entre 2000 i 2021 a Alaska, Califòrnia i Carolina del Nord. Dotze espècies estan representades en les dades, inclosa una foca barbuda, que també tenia plàstic en els seus teixits. «Ara que sabem que el plàstic està en aquests teixits, estem analitzant quin podria ser l’impacte metabòlic», va dir Merrill.