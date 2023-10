L'entitat financera valenciana Caixa Popular i la Fundació Bioparc s’alien amb l’objectiu de sensibilitzar a la societat sobre la importància de la rica biodiversitat del nostre planeta i promoure la conservació d’espècies en perill d’extinció.

La col·laboració entre les dos organitzacions inclourà iniciatives enfocades a traslladar a les aules escolars els ecosistemes valencians més amenaçats, els aiguamolls, amb la finalitat de ressaltar la rellevància que tenen per a la supervivència de tots els éssers vius de la Terra i extrapolar-ho a la necessitat de protegir la resta dels ecosistemes.

Rosendo Ortí, director general de Caixa Popular, va destacar el compromís de l’entitat amb el medi ambient: «En Caixa Popular sempre hem tingut un fort compromís amb l’entorn. Esta aliança amb la Fundació Bioparc reforça el nostre compromís amb la sostenibilitat i la conservació de la biodiversitat a la C. Valenciana».

El major repte

Fernando G. Sitges, director de la Fundació Bioparc, va posar l’accent en la transcendència de la col·laboració entre diferents entitats: «Estem davant el major repte de la humanitat, amb la crisi climàtica, la deterioració de la naturalesa i una pèrdua de biodiversitat sense precedents. Hem de treballar conjuntament per a abordar-ho cadascun en el seu àmbit d’actuació».

La Fundació Bioparc té com a principal objectiu protegir i preservar la naturalesa a través de la conscienciació, l'educació i l'art, recolzant els programes internacionals de conservació de les espècies més amenaçades. Per la seua part, Caixa Popular té com a propòsit dins de les seues activitats la protecció i defensa del medi ambient i de l'entorn, així com la realització d'activitats de conscienciació mediambiental.

Totes dues organitzacions tenen una ferma creença en què esta aliança no sols tindrà un impacte positiu en la conservació, sinó que contribuirà al benestar de la C. Valenciana al seu conjunt.