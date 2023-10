Les algues han guanyat ja fama de «superaliment» pels seus beneficis per a la salut, per la seua sostenibilitat i per les seues possibilitats de satisfer moltes necessitats futures, però els investigadors han demostrat que estes plantes marines, i altres procedents d’aigua dolça, ja es consumien fa milers d’anys.

Científics de diverses universitats (entre elles les de Glasgow, Nova York i Autònoma de Barcelona) han publicat en Nature Comunications un treball que els ha permés trobar proves arqueològiques «definitives» que eixes plantes es consumien fa milers d’anys i que s’han tornat marginals en la dieta (europea) recentment. Algas marinas: el mejor aliado para un cerebro saludable Des del mesolític Les proves arqueològiques han revelat que els europeus ja consumien estes plantes en el mesolític -fa uns 8.000 anys-, durant la transició neolítica a l’agricultura i en l’alta Edat mitjana, i han fet així un pas més sobre l’ús d’estos productes, ja que fins ara es considerava que s’usaven com a combustibles, com a embolcalls d’altres aliments o com a fertilitzants. Alguns relats històrics parlen de lleis relacionades amb la recol·lecció d’algues a Islàndia, Bretanya i Irlanda que daten del segle X, i altres autors esmenten les cols marines com a remei contra l’escorbut dels mariners. Els arqueòlegs van trobar proves de consum en 74 individus de 28 jaciments, des d’Escòcia a Espanya 74 individus En el XVIII, les algues ja es consideraven aliment contra la fam, i encara que les algues i les plantes aquàtiques d’aigua dolça continuen tenint importància econòmica en algunes parts d’Àsia, des del punt de vista nutricional i medicinal, el seu consum és escàs a Europa. L’equip d’arqueòlegs va examinar biomarcadors extrets del càlcul dental de 74 individus de 28 jaciments arqueològics d’Europa, des del nord d’Escòcia al sud d’Espanya, que van revelar proves directes del consum generalitzat d’algues marines i plantes aquàtiques.