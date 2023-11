Les tecnologies digitals són una palanca de transformació clau per a la transició del sector primari cap a sistemes de producció més eficients i sostenibles. No obstant això, existeixen diverses barreres (superfície de les explotacions, elevat cost de la tecnologia, falta de capacitació dels usuaris…) que dificulten la seua incorporació a les tasques agrícoles. És per això que el centre tecnològic del sector agroalimentari Ainia ha iniciat el projecte Agrisme, dirigit a investigar l’ús de tecnologies digitals accessibles a les xicotetes i mitjanes explotacions agrícoles valencianes.

Per a assolir este objectiu, es seleccionarà i adaptaran les tecnologies i eines (maquinari i programari) més adequades en termes de cost, complexitat i usabilitat per a integrar-les en un prototip pilot. Tres empresas valencianas, a la vanguardia de la agricultura 2.0 Segons expliquen des del centre tecnològic, la investigació es desenvoluparà en tres eixos: facilitar l’adquisició de dades de camp mitjançant l’ús de dispositius mòbils, connectats i de baix cost; en segon terme, millorar el monitoratge via satèl·lit de l’evolució de les parcel·les. I, per últim, oferir un sistema que facilite l’accés a la informació per a facilitar la presa de decisions i, com a conseqüència, millorar els resultats de les explotacions agrícoles i la competitivitat de les empreses. Durant tot el projecte, Ainia comptarà amb la col·laboració de dos de les empreses agrícoles més importants del sector, Revacitrus i Anecoop. Trajectòria amb l’agricultura Ainia compta amb una llarga trajectòria en el desenvolupament de projectes relacionats amb l’agricultura de precisió. És el cas de projectes com Agridron, iDrone Hyperspectral Analytics i Ceres, en els quals s’han pogut traslladar innovadores tecnologies fotòniques utilitzades habitualment en el control d’aliments en la indústria al camp. Los Fondos Europeos impulsan la digitalización del regadío valenciano Per a això, s’han adaptat a diverses plataformes polivalents i obertes, basades en drons i robots col·laboratius, integrant-les amb la capacitat de processament en temps real. Agrisme és un projecte de R+D en col·laboració amb empreses, que compta amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) i el cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).