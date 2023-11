Un congrés reunirà hui i demà en València experts i responsables públics del sector agroalimentari per a exposar els desafiaments de l’activitat en matèria de sostenibilitat, així com geopolítics i socioeconòmics. Sota la visió de la bioeconomía circular, la trobada té el doble objectiu de presentar solucions científiques per a millorar la salut dels sòls i posar en contacte als actors actius.

Segons els seus organitzadors, la companyia turolense Fertinagro Biotech, s’espera prop de mil persones relacionades amb el sector agroalimentari, entre les quals es troben agricultors, investigadors, personal de l’administració, tècnics i científics; tot això en una trobada que serà clausurat pel president de la Generalitat, Carlos Mazón. Quant a la temàtica per a esta nova edició, la fertilització sostenible serà el principal eix, ja que com han destacat els promotors en un comunicat, es tracta del «gran repte del sector». Així, es presentaran solucions a través del coneixement del sòl i la seua microbiota, al que es suma la relació que guarda amb els diferents cultius, perquè consideren que hi ha biota «suficient» en este recurs per a poder disminuir l’ús dels fertilitzants convencionals.