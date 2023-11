L’empresa pública de tractament i gestió de residus urbans de la província de Castelló, Reciplasa, el grup d’investigació PIMA Polímers i Materials Avançats de la Universitat Jaume I de Castelló, l’ startup CEBIMAT i l’Institut Tecnològic del Plàstic (Aimplas) han començat un estudi, finançat amb més de 500.000 euros per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), que té com a objectiu la millora de la biodegradació dels materials bioplàstics durant el procés de compostatge.

El nou model europeu d’economia circular i la seua estratègia per al plàstic tenen com a prioritat augmentar el reciclatge dels residus d’envasos de plàstic fins a nivells comparables a altres materials d’envasament. Hi ha, per tant, una necessitat urgent a Europa d’ampliar les taxes de reciclatge i de crear mercats viables als plàstics reciclats per a afrontar l’evolució internacional en este àmbit, com la restricció de la Xina a la importació de determinats residus plàstics.

El projecte «Estudi de la valorització dels residus de bioplàstics mitjançant nous processos de compostatge (Comboost)» estudiarà nous mètodes i procediments de compostatge, tant en plàstics considerats biodegradables com en els no biodegradables, mitjançant l’addició de microorganismes capaços d’accelerar la degradació d’estos materials. En concret, l’experimentació se centrarà en els plàstics derivats del midó (PLA) i els plàstics biodegradables (PHA) i els seus derivats.

Alineat amb l’estratègia d’economia circular per al plàstic, el projecte Comboost permetrà abordar algunes de les barreres per al reciclatge d’envasos plàstics mitjançant el compostatge i crearà noves soluciones per a l’eliminació de microplàstics en el compost generat.