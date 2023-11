El teixit productiu valencià continua avançant en el repte de la sostenibilitat i la transició energètica des de diferents fronts. En este sentit, l’entitat financera valenciana Caixa Popular i el Clúster d’Energia de la Comunitat Valenciana (CECV) han signat una aliança a través de la qual s’ofereixen condicions financeres especials a les empreses associades al Clúster per a abordar els seus projectes.

La signatura d’este conveni representa un compromís clar de les dos organitzacions amb el desenvolupament econòmic i energètic de la Comunitat Valenciana, segons assenyalen en un comunicat.

A través d’esta aliança, Caixa Popular ofereix línies de finançament amb productes financers i ofertes especials per a les empreses associades i els seus treballadors i treballadores, sistemes de pagament i productes propis com «Finanzás», que possibilita al client contractar un préstec sense necessitat de tindre compte obert en Caixa Popular.

Així mateix, este acord posa a la seua disposició a més els Fons Next Generation EU (NGEU) per a impulsar la seua recuperació i modernització i ofereix juntament amb INNOVATE 4.0 el servei gratuït d’assessorament, gestió i tramitació d’ajudes públiques. A més, també disposaran dels serveis de consultoria d’assegurances o el servei de Comerç Exterior.

La signatura del conveni entre l’entitat i l’associació empresarial va tindre lloc en seu central de Caixa Popular al Parc Tecnològic de Paterna en la qual participaren Ricardo Romaguera, president del Clúster, i Vicent Llàcer, responsable del sector d’energies renovables en l’entitat financera.

El Clúster d’Energia de la Comunitat Valenciana és una associació sense ànim de lucre constituïda en 2010 per a dinamitzar el sector de l’energia en la Comunitat Valenciana i amb el principal objectiu d’afavorir la innovació de les empreses del sector per a millorar la seua competitivitat, potenciant aspectes fonamentals com ara la innovació, col·laboració, internacionalització, etc.

Sinergies

Caixa Popular és una entitat financera, cooperativa i valenciana que, des de fa més de 40 anys, treballa per a oferir una banca diferent, social i sostenible. L’entitat es situa al costat de les empreses per a buscar sinergies i promoure el desenvolupament econòmic i empresarial i generar riquesa i dinamisme comercial en la Comunitat Valenciana.

Caixa Popular està signant acords com este amb diferents entitats empresarls valencianes per tal d’enfortir l’ecosistema productiu valencià. En les últimes setmanes ha arribat a acords amb organitzacions com l’Associació d’ Empresas i Professionals de Internet de la Comunitat Valenciana (Avalnet) o amb la xarxa de centres tecnològics Redit.