Els responsables de la regata de The Ocean Race, la volta al món a vela amb escales que té en Alacant el seu port d’eixida, han impulsat una missió científica a l’Antàrtida en la qual es recopilaran dades sobre la salut de l’oceà en els confins australs del planeta i analitzaran la possible presència de microplàstics.

L’equip científic especialitzat, que es va desenvolupar i va utilitzar en The Ocean Race 2022-23 per a recopilar més de quatre milions de dades sobre la salut de l’oceà, s’utilitzarà durant una expedició única de quatre mesos en un veler dissenyat específicament per a expedicions polars.

El veterà navegant antàrtic Stephen Wilkins, que ha visitat la regió en 22 ocasions, serà l’encarregat de recopilar les dades i les mostres a bord.

El vaixell va salpar este dilluns de les illes Malvines i es dirigirà a la mar de Bellingshausen, a l’Antàrtida, on romandrà enmig del gel durant dos mesos, la major part del temps al sud dels 70 graus Sud, abans de dirigir-se al nord, a Xile.

Estudi de les mostres

Es prendran 60 mostres d’aigua per a analitzar la presència de microplàstics, 40 durant la navegació i 20 quan el vaixell estiga fondejat. El Centre Nacional d’Oceanografia (NOC), col·laborador científic de The Ocean Race, analitzarà les mostres per a determinar el número i la grandària dels microplàstics, així com la seua composició química, utilitzant tècniques analítiques d’avantguarda.

Estes dades ajudaran a comprendre millor la propagació i el possible origen del plàstic oceànic. Els científics podran comparar les mostres recollides per a determinar com estan canviant els nivells de contaminació plàstica.