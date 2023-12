La Comunitat de Pescadors El Palmar i l’empresa Valenciana de Acuicultura, principal productor d’anguiles a Espanya, han signat un acord de col·laboració estratègic per a contribuir al pla de gestió de l’anguila europea en l’Albufera de València. En un esforç conjunt per preservar i restaurar la població d’anguiles a la Comunitat Valenciana, les entitats procediran el pròxim 3 de gener a la solta de 20.000 alevins d’anguila europea (Anguilla anguilla) en l’Albufera i contribuir amb això a la recuperació d’esta emblemàtica espècie de les nostres aigües.

Conscients de la importància ecològica i econòmica de l’anguila europea en els ecosistemes aquàtics locals, la Comunitat de Pescadors El Palmar i Valenciana de Acuicultura, S.A. han assumit el compromís de contribuir a la recuperació i revitalització d’esta espècie en aigües de l’Albufera de València, un paratge reconegut per la seua biodiversitat única, que requerix mesures actives per a garantir la sostenibilitat dels seus hàbitats aquàtics.

Esta iniciativa conjunta representa una fita significativa en la conservació de la vida aquàtica en l’Albufera, amb un enfocament particular en la protecció de l’anguila europea, població que s’ha vist disminuïda en les últimes dècades a causa de diversos factors ambientals i humans. El sector pesquer del Palmar fa una crida urgent a totes les parts involucrades en la gestió ambiental i la protecció dels ecosistemes del llac, perquè escolten la seua veu i se’ls involucre activament en la planificació i execució de mesures per a la conservació i millora de les poblacions d’anguiles en la zona.

«La pesca sostenible i responsable sempre ha sigut una prioritat per a la nostra comunitat pesquera. Ens preocupen les recents disminucions en les poblacions d’anguiles europees en els sistemes aquàtics locals, particularment en l’Albufera de València, una regió de gran importància per a la biodiversitat i l’economia local», apunten.

Coneixement essencial

El coneixement acumulat al llarg de generacions per part de pescadors locals és essencial per a comprendre la dinàmica de les poblacions d’anguiles i les mesures necessàries per a la seua conservació. «Com a tals, exigim que se’ns incloga activament en la presa de decisions i la implementació d’estratègies que afecten directament les nostres activitats i la salut dels ecosistemes aquàtics», assegura l’entitat.

«El nostre compromís amb la conservació de les anguiles i la preservació dels hàbitats aquàtics és innegable. Advoquem per mesures basades en la ciència i l’experiència pràctica, que fomenten la recuperació i el creixement sostenible de les poblacions d’anguiles a València», assenyalen. La comunitat de pescadors fa una crida a les autoritats pertinents, a les organitzacions ambientals, a les entitats governamentals i als responsables de la gestió pesquera perquè consideren les seues propostes i se’ls incloga com a actors clau en el disseny i implementació d’estratègies per a la recuperació de les anguiles europees.

«El nostre compromís és treballar de la mà amb tots els sectors involucrats per a garantir un futur pròsper tant per a les anguiles com per a la comunitat pesquera. Estem compromesos a restaurar l’equilibri ecològic en l’Albufera i preservar la biodiversitat de les aigües. L’acord aconseguit amb Valenciana d’Aqüicultura, S.A. és un pas important cap a eixe objectiu», apunten.

«Junts realitzarem una solta d’alevins d’anguila per a contribuir en la recuperació de l’espècie i la millora dels nostres ecosistemes. És imperatiu prendre mesures i accions decisives per a garantir un ambient aquàtic propici que permeten el desenvolupament de les anguiles en este ecosistema vital, així com altres accions que promoguen la recuperació de l’anguila europea en l’Albufera», conclouen.

Ho fan citant accions com la millora en la qualitat de l’aigua, reduint la contaminació i realitzant aportacions hídriques; la conservació d’hàbitats naturals, amb zones de vegetació riberenca i construint passos que permeten als peixos l’accés des de la mar quan les comportes estiguen tancades; el control d’espècies invasores; i un monitoratge constant de la població piscícola, incloent per a això a pescadors, autoritats ambientals, científics i la comunitat en general, per a establir un monitoratge continu i establint estratègies de gestió actives.