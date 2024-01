Les conseqüències del canvi climàtic són visibles en la nostra naturalesa. L’època d’incendis cada vegada comença abans i s’acaba més tard. Així ho constatà el Consorci de Bombers de València el passat mes de març, quan va alertar de la «preocupant pujada» en el nombre d’avisos per incendis forestals i de vegetació, que van situar el mes de març amb 714 incendis únicament a la província de València.

Davant este panorama, associacions, organització civil organitzada i veïnat de poblacions en risc s’alien per a cuidar el seu territori. És el cas de l’entitat sense ànim de lucre Interpreta Natura, que va organitzar al veïnat de Corbera durant els mesos estivals per a previndre incendis en la Serra. «Fire Leaders és una xarxa de voluntariat ambiental que consisteix en la prevenció d’incendis forestals sense eixir de casa» explica Jose Luis Alemany, director de projectes de Interpreta Natura.

«L’objectiu principal dels Fire Leaders és el de disposar d’observatoris particulars al voltant de tota la Serra de Corbera per a detectar en temps real qualsevol columna de fum», apunta Alemany. Així es pretén aconseguir una ràpida resposta en cas d’incendi gràcies a la participació ciutadana. Esta xarxa la conforma el veïnat, un grup de serveis d’emergències, representants de les administracions locals, agrupacions de voluntaris de camp i altres entitats civils.

«Un dels nostres principals reptes era mobilitzar a un sector de la ciutadania que no està acostumada a realitzar voluntariat, per això pensarem que era imprescindible que la vigilància es poguera fer des de la pròpia casa de cada persona», explica el director. D’esta manera, les participants del programa segueixen un protocol des de la seua casa per a avisar de la detecció de fum, foc o qualsevol anomalia, «passava un helicòpter amb aigua per una zona pròxima i ens cridaven». «Gràcies a aquest sistema ha pogut participar fins i tot gent que teletreballava».

Alemany valora el resultat del projecte com a «positiu» i espera que este model s’exporte a altres territoris. «La primera experiència del projecte es va realitzar en la Serra de Corbera, que per les seues característiques és senzilla de controlar a simple vista. Va ser satisfactori veure la implicació dels veïns i veïnes per cuidar l’entorn en el que viuen, que al cap i a la fi és l’entorn de totes». Com a conseqüència, es van poder soscavar dotze conats d’incendi «en 2022 van ser 30».

Així mateix, assenyala que per part de les institucions «cada vegada hi ha més sensibilització» però que moltes vegades el seu treball es veu relegat per altres situacions d’urgència, per la qual cosa «es fan tasques però no al ritme que volem».

Més sobre Interpreta Natura

Interpreta Natura es va constituir com a entitat fa set anys a Alzira per la motivació d'un grup de joves a treballar per la conservació del patrimoni natural i cultural del territori valencià a través de tècniques d'interpretació. L'associació compta amb 90 associats i 25 treballadors. «Estem oberts a l'arribada de noves persones i iniciatives que puguen contribuir en la sostenibilitat de la nostra terra». Per a crear nous projectes Jose Luis apunta com a «necessàries» ajudes com l’oferida per Caixa Popular.

Entre les seues línies d’actuació destaca el seu compromís en l’àmbit educatiu. «Implementem un programa educatiu a l’entorn de l’hort escolar i acompanyem a l’equip docent en l’ús de l’hort com a eina educativa», comenta. A més, realitzen tallers ambientals i tenen una editorial pròpia des de 2020 per a donar suport a obres que «són necessàries i potser no troben el seu lloc en editorials més grans».