Horta Neta, una iniciativa per a combatre l’emergència climàtica

El Consorci Xarxa Joves.net, integrat per 24 municipis de la província de València, posa en marxa una nova campanya nomenada «Horta Neta 2024. SOS: emergència climàtica». Una iniciativa que ha fet 20 anys de trajectòria i que va sorgir com a reacció al desastre ecològic del Prestige, i torna a eixir al carrer amb una programació d’actuacions mediambientals centrada fonamentalment en conèixer i cuidar els nostres espais naturals.

Des de la Xarxa Joves.net pensen que és important reforçar entre la gent jove esta consciència climàtica que faça front a la tendència de canvi climàtic que estem vivint i patint al planeta, i per això des del 2 de març i fins al mes de juny es durà a terme un ampli programa d’activitats amb la finalitat de fomentar la consciència ambiental entre la gent jove al temps que es promou la importància sobre la conservació i millora del medi ambient.

«Apostem per incidir de manera més directa sobre la realitat ambiental actual davant el canvi climàtic que ens afecta al nostre entorn immediat, al territori i a l’Horta. Per això, trobem rellevant el fet de potenciar la consciència i valor de cadascuna de les petites accions individuals que duguem a terme en el día a dia i també les col·lectives que proposem amb esta agenda de març a juny», explica Sergio Gómez, president de la Xarxa Joves.net i regidor de joventut de l’Ajuntament d’Aldaia.

Les activitats del programa Horta Neta estan centrades en tres línies d’intervenció: la sensibilització, la conscienciació climàtica i l’educació ambiental, a més en esta edició s’han incorporat a la campanya propostes de formació i ensenyament ambiental que desenvoluparà el CEACV (Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana) amb un equip especialitat en educació ambiental que es posa a disposició de la campanya per a desenvolupar aquestes accions de formació i sensibilització ambiental de major intensitat.

«La nostra intenció és potenciar l’efecte bola de neu, contagiar a persones activistes pel medi ambient, que es formen i realitzen accions en els seus àmbits d’intervenció: associacions esportives, festives, joves corresponsals, estudiants, etc», afirma.

«La intenció d’estes activitats de coneixement i sensibilització mediambiental és servir d’altaveu per poder arribar al màxim de població per difondre les accions que podem fer en el nostre àmbit diari per cuidar el nostre entorn», comenta Sergio Gómez.

Pobles i activitats

Cada cap de setmana es duran a terme activitats en els municipis que han participat en la campanya, Alaquàs, Albal, Aldaia, Catarroja, Massanassa, Moncada, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla i Xirivella. Les accions engloben des d’una neteja al Parc Natural de l’Albufera, rutes de senderisme o en bicicleta per l’horta, un bivac, un joc de rol en viu o les formacions per al voluntariat ambiental, entre altres.

Les activitats s’emmarquen dins de 5 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): l’11, Ciutats i comunitats sostenibles; el 13, Acció climàtica; el 14, Vida submarina; el 15, Vida terrestre i el 17, Aliances per assolir objectius. Amb este programa la Xarxa Joves.net demostra la seua implicació en la lluita contra el canvi climàtic i la conscienciació de les persones joves dels estils de vida més respectuosos amb el medi ambient. La campanya d’Horta Neta 2024 ofereix una sèrie de propostes gratuïtes baix inscripció prèvia per a joves, adolescents i públic familiar, que podeu consultar en la seua pàgina web.